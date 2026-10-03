Il y a des jeux qu’on emmène en vacances en négociant une place dans le coffre. Cat Trick, lui, peut se glisser dans un coin du sac. Sa boîte tient presque dans la main, et c’est tout de suite ce qui m’a plu : on peut l’emporter sans se demander si on aura vraiment le temps de le sortir.

Forcément, le contenu suit le même régime. Les cartes sont petites, vraiment petites. C’est pratique pour voyager et jouer sur un bout de table, un peu moins agréable au moment de les manipuler et de tout ranger. Si vous aimez les cartes qui tiennent bien en main, il faut le savoir avant de craquer.

Des chats, des jouets et quelques coups de patte

Derrière ses illustrations de chats, Cat Trick est un jeu de plis pour 3 à 5 personnes, dès 8 ans, avec des manches d’environ quinze minutes. Le but est de récupérer des cartes représentant cinq couleurs de jouets différentes. On joue une carte à son tour, sans obligation de suivre la couleur demandée ; la valeur des cartes et l’atout déterminent qui remporte le pli.

Le petit piège, c’est qu’il ne suffit pas de ramasser tout ce qui passe. Dès qu’on accumule quatre cartes ou plus d’une même couleur, on perd cette collection et on en redistribue aux autres. On peut donc avoir envie de gagner un pli, puis regretter les cartes qu’il apporte. Réunir les cinq couleurs permet de décrocher un Super Chat ; le premier à en obtenir trois gagne la partie.

J’aime bien cette idée de devoir surveiller ce qu’on gagne autant que ce qu’on laisse filer. La possibilité de jouer n’importe quelle couleur devrait aussi donner une place aux petits coups tordus entre joueurs. En revanche, elle rend les plis moins prévisibles : si vous cherchez un jeu de cartes très posé, ce joyeux bazar risque de vous agacer.

Le jeu des départs en vacances ?

Sur le format, Cat Trick coche une case importante chez nous : celle du jeu qu’on peut prendre « au cas où » et sortir facilement à l’heure de l’apéro. Son idée de collection qui peut déraper lui donne aussi un peu plus de caractère que ne le laisse penser sa toute petite boîte.

Reste cette contrepartie très concrète : les mini cartes sont moins confortables à manipuler. À choisir pour son côté nomade et ses parties rapides, donc, en sachant que le format de poche se ressent aussi une fois les cartes en main.