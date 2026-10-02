Avec ce troisième tome, Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création referme déjà son aventure chez Mana Books. Depuis le premier volume, j’avais envie de voir jusqu’où Itto et ses compagnons allaient nous emmener dans le petit monde du jeu indépendant. Et maintenant qu’il faut les quitter, mon sentiment est assez simple : j’ai passé un chouette moment avec eux, mais j’aurais volontiers signé pour quelques tomes supplémentaires.

Des personnages qu’on est content de retrouver

Premier plaisir, toujours aussi immédiat : le dessin de Harumaki Arai. J’aime beaucoup ce style visuel clair, agréable à parcourir, qui accompagne le récit sans jamais compliquer la lecture. On entre facilement dans les pages, on retrouve ses repères, et les personnages restent expressifs. C’est une qualité que la série aura conservée jusqu’au bout.

Après deux tomes passés à leurs côtés, les retrouvailles fonctionnent également très bien. Itto, Haruka et Sua sont devenus des visages familiers, et je prends toujours plaisir à suivre leurs échanges. Le développement du jeu compte, évidemment, mais l’envie de retrouver cette petite équipe participe désormais tout autant à celle d’ouvrir le manga.

Ce dernier volume permet notamment d’en apprendre davantage sur Sua. Et c’est probablement ce que j’ai préféré ici : elle gagne en relief et confirme sa place parmi les personnages auxquels je suis le plus attaché. Peut-être même mon préféré après Itto. Le classement reste susceptible de provoquer des débats, mais aucune réunion sur Discord ne sera organisée pour le défendre.

Le jeu indé en toile de fond, et l’envie d’aller plus loin

On retrouve encore quelques éclairages sur les coulisses du jeu indépendant, Steam et les réalités qui entourent la création. Ces petites touches restent intéressantes et accessibles. Elles donnent du contexte sans transformer la lecture en cours magistral : on est venu lire un manga, pas passer une certification en publication de jeux vidéo.

Mon ressenti reste toutefois assez proche de celui du deuxième tome. La partie jeu vidéo me paraît un peu légère au regard de ce qui m’avait attiré au départ. Le récit privilégie davantage les personnages, sans que leurs trajectoires puissent non plus être explorées très profondément.

Le format explique en partie cette impression. En trois volumes, il faut installer un univers, faire exister une équipe, raconter son projet et trouver une conclusion. Cela laisse forcément moins de place pour creuser chaque aspect. Je comprends ce choix, mais j’aurais aimé que la série ait davantage de temps devant elle.

Sur l’ensemble, Développeurs reste donc une série plutôt chouette, portée par un dessin que j’apprécie beaucoup, des personnages attachants et un univers qui me parle. Elle donne envie de s’intéresser aux personnes derrière les jeux auxquels on joue. Mon principal regret, finalement, tient à ce potentiel : j’aurais aimé suivre cette aventure plus longtemps, voir la création prendre davantage de place et apprendre à connaître encore mieux cette petite bande. Trois tomes agréables, donc, avec une vraie envie de prolonger la partie.

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap