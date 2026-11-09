Faire deviner un mot avec quelques indices, on connaît. Laisser son voisin effacer les plus utiles avant que le tableau arrive jusqu’à nous, c’est déjà un peu plus vicieux. Voilà le programme d’Erazer, un jeu d’association d’idées signé Ignasi Ferré et illustré par Ajša Zdravković. Édité par Fiesta Games et distribué par Gigamic, il réunit trois à six joueurs dès 12 ans, pour des parties d’environ trente minutes. Avec une ambition toute simple : nous faire réfléchir, puis nous retirer gentiment les moyens d’y parvenir.

Le bon indice ? Il vient de disparaître

Chaque participant découvre un mot secret et inscrit sur son tableau effaçable autant d’indices qu’il y a de joueurs. Les tableaux passent ensuite au voisin : chacun tente de retrouver le mot recherché, note sa réponse, puis efface un indice avant de transmettre le tout. Une petite manipulation qui change beaucoup de choses, puisque les derniers servis doivent composer avec les miettes.

Imaginez par exemple devoir faire deviner « polaire » avec « banquise », « blanc », « ours » et « froid ». Tout semble plutôt bien engagé. Mais retirez progressivement « ours » et « banquise », et votre voisin pourrait bien finir par proposer un réfrigérateur. Même point de départ, ambiance nettement différente à l’arrivée.

C’est cette dégradation progressive de l’information qui nous plaît dans le concept. Il faut choisir des indices complémentaires, capables de fonctionner même après quelques suppressions. Et, dans l’autre sens, repérer celui dont la disparition compliquera le plus la vie du suivant. Le tout avec un air innocent, évidemment.

Une idée maligne, mais pas toujours un déclic

Le mode Rapide permet à tout le monde d’écrire et de chercher en parallèle. Une bonne manière de garder chacun occupé, sans transformer la soirée en observation silencieuse du copain qui réfléchit. Le mode Famille propose un rythme plus posé, autour d’un seul mot à chaque manche.

La formule a toutefois ses limites. Avec beaucoup d’indices, certaines réponses risquent de tomber immédiatement. Avec trop peu, la déduction peut laisser place au hasard. Le moment le plus intéressant se situe entre les deux : suffisamment d’éléments pour construire un raisonnement, mais plus assez pour que la solution saute aux yeux.

Les références communes jouent également beaucoup. Une association limpide pour l’un peut sembler complètement perchée pour l’autre. De quoi alimenter quelques explications après la révélation, entre « mais c’était évident ! » et regards franchement dubitatifs.

On retrouve le plaisir de manipuler les mots évoqué dans notre test de Color Words, avec ici davantage de déduction et de taquinerie. Erazer possède une bonne petite idée, facile à comprendre, dont l’intérêt dépendra aussi du groupe réuni autour de la table. À envisager pour varier les soirées entre amateurs de devinettes, en acceptant que certains coups d’éponge effacent aussi toute chance de comprendre.

Retrouvez Erazer chez Philibert.