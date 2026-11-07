The Witch’s Bakery est un jeu vidéo qui mélange les genres (gestion, tranche de vie, …) et propose aux joueurs une expérience étonnante ! Sorti initialement début 2026 sur PC, The Witch’s Bakery est désormais disponible sur quasiment toutes les consoles du marché. Le jeu est développé par le studio français Sunny Lab !

Le test a été réalisé sur Nintendo Switch Lite à partir d’un code fourni par l’éditeur.

Le jeu débute avec Lunne, notre héroïne, qui déménage d’Angoulême pour aller vivre à Paris. Pourquoi ? Pour ouvrir sa propre boulangerie voyons ! Et Lunne n’est pas une personne ordinaire. C’est une magicienne, avec une appétence particulière pour la magie du Coeur ! Durant son apprentissage, Lunne a développé son talent afin d’arriver à insérer sa magie dans ses viennoiseries et son pain. Et elle n’est pas seule pour démarrer sa nouvelle vie parisienne. Elle sera accompagnée de son fidèle Orio, une créature (chat ? renard ?) de type Morph qui peut donc changer de forme et l’aider dans ses tâches de boulangère.

Une fois installée, Lunne va pouvoir se mettre au travail et entamer sa vie parisienne ! A la manière d’un Persona, les journées vont être découpées par phase horaire. De 8h à 18h, opération boulangerie ! Vous allez devoir pétrir vos pâtons et assurer la vente aux clients. Si les premiers jours la clientèle est timide, très vite l’affluence sera-t-elle que vous n’aurez pas le temps de lambiner ! Cependant, cette phase reste très simplifiée et loin d’une gestion complète ou même d’une simulation telle que Bakery Simulator. Petit twist ! Grâce à la magie de cœur de Lunne certains clients seront accompagnés d’un petit fantôme qui s’appelle un regret. Dès que le client goûtera votre pain, un mini jeu va se lancer et lorsque vous l’aurez fini le regret s’envolera ! La personne sera allégée de ce son fardeau émotionnel.

La soirée sera consacrée aux relations humaines ou aux loisirs. Vous allez en effet vous lier d’amitié avec plusieurs personnes et il faudra entretenir cette relation en allant au restaurant, au cinéma, … Certaines de ces relations seront des clés scénaristiques du jeu. En effet, elles seront accompagnées d’un gigantesque regret et Lunne aura à cœur de les aider à s’en débarrasser. The Witch’s Bakery va alors réussir à évoquer des thématiques sociétales plutôt forte (le burnout, l’anxiété, la famille, …) en restant dans son ambiance très cosy. Je n’avais pas ressenti ça depuis Spiritfarer ! La résolution finale du problème se déroulera dans une sorte de donjon émotionnel où Lunne devra avancer de plus en plus pour découvrir la véritable raison du soucis ! Des séquences plutôt fortes et bien menées !

La nuit, Lunne pourra soit s’améliorer en cuisine (pour fabriquer plus vite et vendre plus cher !), soit lire soit juste dormir ! La gestion de l’énergie étant assez importante il sera nécessaire de ne pas abuser des activités !

Visuellement, le jeu est très coloré et joli. Se balader dans ce petit Paris est un plaisir même si la marche très lente de Lunne pourra frustrer ! C’est cependant un choix qui reste dans la nature très chill et cosy voulue par le jeu !

The Witch’s Bakery est un énorme coup de cœur. J’ai adoré ce périple au côté de Lunne et Orio et je ne peux que vous recommander de tenter l’aventure !