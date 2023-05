Un week-end de 3 jours s’annonce et vous ne savez pas quoi regarder à la télévision ? Conso-Mag vous a réuni les plus grosses affiches de sport à partir de ce samedi 6 mai. Tennis, football, sport auto… il y en a pour tous les goûts !

Formule 1 : Grand-Prix de Miami

C’est parti pour un deuxième week-end de Formule 1 d’affilée. Retour des monoplaces autour du Hard Rock Stadium pour la deuxième année consécutive. Les qualifications auront lieu ce samedi à partir de 22h sur Canal+Sport sur ce circuit Floridien de 5,41 km.

Bataille entre les RedBull, surprise des Ferrari, ? Rendez-vous sur Canal+ ce dimanche 7 mai à 21h30 pour le savoir lors du 5ème Grand-Prix de cette saison 2023 de F1.

Football

Pour ce week-end prolongé, le football européen nous réserve de belles affiches.

Ligue 1 : RC Lens-OM : Grosse rencontre à venir au stade Bollaert ce samedi 6 mai à 21h. Avec un seul point d’écart, les deux équipes se livreront sans doute une bataille acharnée sur la pelouse lensoise. En jeu ? La deuxième place du championnat et l’espoir de remonter sur le Paris Saint-Germain pour devenir champion de cette saison 2022/2023. Le match sera diffusé sur Canal+Foot.

Série A : Plusieurs batailles de haut de tableau auront lieu ce week-end en Italie : AC Milan-Lazio (sam. 6/05 à 15h sur BeIN Sport), AS Rome-Inter Milan (sam. 6/05 à 18h sur BeIN Sport), et Atalanta-Juventus (dim. 7/05 à 12h30). Si le Napoli vient d’être officiellement couronné champion de cette saison, le reste du championnat n’est pas fini et il y a encore très gros à jouer pour les autres équipes.

Premier League : Newcastle-Arsenal : Match féroce à venir entre les Magpies et les Gunners. L’un se bat pour le championnat, l’autre pour une place en Champion’s League. Ça risque d’être électrique ce dimanche à 17h30 au St. James Park ! Vous pourrez retrouver ce match en direct sur Canal+.

Bundesliga : Bataille pour la dernière place en Ligue des Champions entre Fribourg et Leipzig qui aura lieu au Europa Park Stadion, samedi à 15h30 sur BeIN Sport Max.

Basketball (NBA)

Les play-offs se poursuivent dans la plus célèbre ligue de basket du monde. Les franchises qualifiées des différentes conférences continuent de s’affronter pour finir sur la plus haute marche du championnat 2022/2023 et succéder aux Golden State Warriors. Certaines pourront d’ores et déjà être qualifiées à l’issue du week-end prolongé au vu des résultats des premières journées. C’est notamment le cas des Nuggets qui mènent 2-0 face aux Suns. Nicola Jokić et ses coéquipiers continueront-ils sur leur lancée ? La réponse sur Bein Sport à partir de ce vendredi soir.

Tennis : Finales des Masters 1000 de Madrid

Dernier gros challenge avant le coup d’envoi de Roland Garros dans deux semaines (22 mai), le Masters 1000 de Madrid prendra fin ce week-end.

Au programme : le finale féminine (Swiatek/Sabalenka), samedi à 18h30 entre la numéro 1 et la numéro 2 mondiale. Revanche pour Sabalenka après le tournoi de Stuttgart ou 10ème victoire d’affilée pour la polonaise Swiatek ?

Concernant les hommes, les demi-finales se joueront ce vendredi soir à 16h (Alcaraz/Coric) et 20h (Struff/Karatsev) et la finale aura lieu dimanche. On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Carlos Alcaraz (20 ans) et Aryna Sabalenka (25 ans), tous les deux nés un 5 mai ! Pourront-ils s’offrir la victoire du tournoi en cadeau ?

Rugby : Top 14

Quelques belles rencontres sont aussi à venir en Top 14 ce week-end.

Le RC Toulon recevra le Stade Rochelais ce samedi 6 mai à 15h (Canal+). Charles Ollivon (qui pourra bien jouer suite à l’annulation de son carton rouge reçu face à Benetton Rugby en EPCR Challenge Cup) et ses coéquipiers parviendront-ils à l’emporter face au champion d’Europe en titre ?

Le Stade Toulousain, quant à lui, affrontera Bordeaux Bègles ce dimanche 7 mai à 21h05 sur la pelouse du stade Ernest Wallon. Cette rencontre sera diffusée sur C8 et Canal+Sport 360.