Faire ses courses est une corvée ?! Pfff, elle est tellement 2025, cette phrase ! Elle date clairement d’un temps où les centres commerciaux n’étaient pas lunaires ni ne disposaient d’une foule d’attractions extra-terrestres ! Avec SuperStore 3000, les Space Cowboys (qui portent admirablement bien leur nom pour ce titre) ont ouvert une fenêtre temporelle nous permettant de jeter un œil ludique sur les centres commerciaux du futur… Allez, que tout le monde embarque dans le chariot-fusée !

Visiter un centre commercial du futur, c’est bien mais le bâtir, c’est mieux ! Et c’est exactement ce que nous propose SuperStore 3000. Le temps de soulever le couvercle de la boîte et nous voilà mille ans plus loin dans le costume (ou plutôt dans la combinaison spatiale) d’un architecte intergalactique. Cela dit, si le décor a changé et que certains chalands ont désormais plus de tentacules que de bras, l’essence du commerce est restée la même : la satisfaction du client avant tout !

Grandes remises sur les soucoupes (et jus alien offert aux 100 premiers clients) !

Dans SuperStore 3000, vous allez donc bâtir un centre commercial en achetant puis en empilant les boutiques spécialisées. Votre objectif : satisfaire les envies des clients qui piaillent d’impatience dans vos différents sas d’entrée.

Cela dit, ce ne sera bien sûr pas votre seul but car si garder la satisfaction de votre clientèle à l’esprit demeurera essentiel, il vous faudra aussi penser à harmoniser votre centre commercial en regroupant les boutiques de même type et, pourquoi pas, en l’enrichissant de quelques attractions farfelues (comme un combat de robots géants ou une maison hantée…oui, madame, une maison hantée entre le coiffeur et le resto de burgers, et alors ? C’est le futur ou ça ne l’est pas ?).

Le magasin qui tutoie les étoiles (littéralement)

SuperStore 3000 est donc un jeu de pose de tuiles au sein duquel vont venir se mélanger différentes mécaniques. Il s’agira de récolter de l’argent, d’installer des boutiques, de satisfaire des clients et de garder un œil sur les conditions de construction des attractions (ô combien pourvoyeuses de points de victoire). Les règles en demeurent accessibles même si la partie en elle-même mobilisera votre concentration pour peu que vous souhaitiez maximiser le potentiel de votre centre commercial.

Sans conteste, le thème du jeu et sa direction artistique assumée (du rétro-futurisme qui plaira notamment à tous les nostalgiques du dessin-animé les Jetson) comptent parmi ses points forts. Au-delà de la partie en elle-même qui se révèlera prenante, on se surprendra à prendre un plaisir enfantin à donner des formes originales à notre centre commercial, à déplacer les petits clients en acrylique du plus bel effet et à vouloir à tout prix les attractions les plus originales.

Bref, sans complètement révolutionner le genre, SupeStore 3000 est un jeu très agréable, plus subtil que son thème ne le laissait penser et particulièrement réussi au niveau de ses illustrations et de son matériel.

Super Store 3000, une jeu de Rodrigo Rego, illustré par Ryan Goldsberry et édité par Space Cowboys.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 minutes

Visiter le site de Space Cowboys

Acheter SuperStore 3000 sur Philibert