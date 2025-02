Vous aussi, vous êtes abonnés au PlayStation Plus, vous téléchargez tous les jeux qui ont l’air chouette en vous disant « allez, je le download comme ça je pourrais y jouer quand je veux plus tard ». Puis, quand c’est finalement le moment de vous lancer dans un nouveau titre, vous voulez en télécharger un autre, qui n’était pas sur votre console. Mais vous ne pouvez pas, car vous n’avez plus de place sur votre disque dur. Et vous supprimez donc les jeux que vous aviez déjà téléchargé, pour libérer un peu d’espace.

Que diriez-vous de reporter vos problèmes à plus tard ? Je n’ai pas dit qu’on allait les résoudre pour toujours, je ne suis pas votre psy hein. Non, je parle de les enfouir sous le tapis en dépensant notre argent, c’est beaucoup plus simple.

Pour cela, j’ai la solution parfaite, puisque Lexar vient de nous faire le plaisir de nous faire parvenir un SSD pour Playstation 5, le SSD Lexar Play 2280 dans son modèle 1 To. Je l’ai testé pour vous depuis un moment, et je peux vous dire qu’il m’a pleinement convaincu.

Pourquoi un SSD sur ma PS5 ?

Et bien oui, c’est une très bonne question ça, mon Fred. Pourquoi mettre un SSD sur ma PS5 ? Et bien, si la réponse est multiple, on peut mettre en avant deux arguments principaux :

le SSD augmente votre stockage maximal en termes d’espace disque, façon disque dur

le SSD augmente également la vitesse de calcul de votre console, la rendant plus rapide et plus efficace, en diminuant les temps de chargement par exemple

On pourrait ajouter à cela une troisième caractéristique qui peut parfois s’avérer intéressante : ils incluent généralement un dissipateur thermique, permettant de réguler la température de la console. Ca évite qu’elle chauffe trop, en somme.

Il vaut quoi, mon Lexar Play 2280 ?

Maintenant que vous êtes incollables ou presque sur les SSD, laissez-moi vous donner mon avis sur le Lexar Play 2280. Premièrement, sur l’aspect installation, j’ai été agréablement surpris de la simplicité avec laquelle on peut l’intégrer à notre système. Une fois enlevé le capot de la PS5, il n’y a que deux petites vis à manipuler pour pouvoir installer le disque d’un clic. Moi qui ne suis pas très à l’aise à l’idée de bidouiller ma console, c’est exactement ce qu’il me faut.

Comme je le disais un peu plus haut, nous avons reçu la version 1 To du SSD, mais ce même objet est également disponible en version 2, 4 ou 8 To (à des prix bien évidemment de plus en plus importants). Sachant qu’un jeu AAA va prendre, en moyenne, une cinquantaine de Go d’espace (c’est une moyenne, certains titres peuvent peser bien plus, d’autres beaucoup moins), cela vous donne la possibilité de stocker une vingtaine de titres d’envergure supplémentaires sur votre console. Confortable.

En pratique, le SSD fait très bien le taff et affiche une vitesse très correcte, avec un score d’environ 6400 Mo/s, ce qui est excellent. On peut ainsi copier des jeux sur notre disque de manière hyper rapide, à une vitesse bien supérieure que celle à laquelle on peut les copier sur le disque dur intégré de la PS5. En revanche, je dois bien avouer que j’ai été bien incapable de distinguer une réelle amélioration de la performance en termes de temps de chargement. A moins de se munir d’un chronomètre et d’être à la seconde près, il n’y a quasiment aucun changement perceptible à ce niveau.

Au final, j’ai été complètement conquis par le SSD Lexar Play 2280. Si la version 1 To fait déjà très bien le boulot, j’aurais toutefois eu plaisir à pouvoir intégrer encore un peu plus d’espace à ma console afin d’avoir de quoi voir venir encore davantage en termes de stockage.

Acheter Lexar Play 2280 sur Amazon