Vous étiez dans un état proche de la dépression, ou du manque, depuis la fin de ce magnifique jeu qu’est Horizon Forbidden West ? Ne désespérez plus, un DLC est là pour vous permettre de grappiller quelques heures supplémentaires de votre héroïne préférée ! Direction Burning Shores !

Pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure, vous devrez d’abord avoir terminé la quête principale du jeu pour recevoir un appel de Sylens vous demandant de le rejoindre.

Vers un nouveau départ

Quelques timides nouveautés

C’est le point de départ d’une belle (mais brève) nouvelle épopée. Aloy enfourche sa plus belle monture volante pour découvrir une nouvelle carte inexplorée. Contrairement à d’autres jeux, ce contenu additionnel ouvre une toute nouvelle partie qui n’est pas accolée à l’opus général. Ainsi c’est une nouvelle partie de monde unique que vous aurez à découvrir.

Nouvelle map

Vous ne trouverez donc pas de nouvelles missions en plein dans l’ancienne carte jusqu’alors utilisée et c’est un nouveau peuple, les Quens, qu’il vous faudra aider pour combattre le dernier des Zeniths.

La nouvelle menace

Dans ce DLC, nous serons accompagnés par une nouvelle coéquipière provenant de ce clan : Seyka.

Seyka

Elle aura par ailleurs une vraie valeur ajoutée par moment et ne sera pas uniquement un PNJ qui nous colle sans arrêt. Seyka pourra attaquer et nous aider à l’inverse d’autres jeux dans lesquels le PNJ regarde le personnage principal se faire tuer sans réagir.

Au rayon des nouveautés, notre héroïne aura droit à une nouvelle arme (un gantelet assez précieux gagné après avoir avancé dans l’histoire), de nouvelles machines, et une nouvelle mécanique.

En effet, notre duo de choc pourra s’entraider pour évoluer dans les phases de grimpette grâce aux tirs de balises. Vous croiserez régulièrement des échelles cassées ou trop courtes. Avec un tir bien placé, vous aurez alors une nouvelle prise pour continuer votre ascension.

Les nouvelles machines seront principalement : une nouvelle monture, l’Aile d’Hydros, ainsi qu’un batracien géant.

La première sera bien performante car capable de voler mais également de plonger sous l’eau ; très utile pour éviter les tirs ennemis. Aloy pourra la pirater assez rapidement dans l’avancée des quêtes. Il demeure une difficulté dans la prise en main et la maniabilité de la bête.

Quant à la seconde, elle ne sera pas aussi accueillante. C’est tout bonnement une grenouille géante capable de libérer de l’acide, d’en envoyer mais aussi de bondir assez loin pour nous piétiner. Toute la difficulté réside dans le fait qu’elle produit constamment des œufs remplis de drones offensifs. N’hésitez pas à y aller de manière méthodique si vous voulez en venir à bout sans trop de dégâts.

On ne change pas une équipe qui gagne !

Magnifique

Horizon Forbidden West nous avait habitué à de beaux paysages et points de vue splendides. Burning Shores est dans la même lignée que celui-ci et, sur PS5, les rendus sont vraiment de toute beauté.

Cette aventure additionnelle va se dérouler dans la ville de Los Angeles. Vous pourrez par ailleurs profiter d’un beau panoramique sur les fameuses lettres iconiques HOLLYWOOD. Ce sera le seul clin d’œil du jeu à la Cité des Anges.

Hollywood

Les îles volcaniques avec coulées de lave ressortent vraiment bien et jouent le jeu d’un réel paysage mouvant. Malheureusement, il n’y aura aucune interaction avec celui-ci, ce qui est vraiment dommage quand on voit le réel effort fait pour donner vie à ces textures.

Attention c’est chaud !

Après plusieurs mois, et souvent de nombreux jeux passés par là, la reprise d’Aloy est un peu compliquée et il manque un récapitulatif pour replonger pleinement le joueur dans l’univers et l’histoire. Un petit résumé avec possiblement une toute petite phase de tutoriel pour reprendre en main les commandes n’aurait pas été de trop à mon goût.

Mais une fois que vous aurez retrouvés les bons réflexes, tout reviendra comme refaire du vélo : la recette est totalement identique et rien n’a été vraiment profondément modifié. Aussi, vous retrouverez les mêmes mécaniques mais aussi les mêmes crises de nerfs au moment de l’escalade, des coffres et ressources bloqués par les aspérités du paysage…

Encore une ressource bloquée !

Bref, tout ce qui vous avait énervé lors de l’opus principal et ce que nous avions notamment relevé dans notre précédent article à retrouver ici.

Mais Pourquoi ???

Souvenez-vous que lors de la trame principale, pour pouvoir pirater un animal, il vous fallait trouver un creuset, affronter des créatures surpuissantes pour finir par obtenir le droit de vous emparer du contrôle de la machine. Ici nous avons une nouvelle monture à pirater, donc logiquement il faut en passer par un creuset. Que nenni ! S’il existe bien un creuset caché, celui est optionnel ! Votre nouvel oiseau de compagnie sera débloqué automatiquement dans l’histoire et nous perdons donc un peu du charme de la difficulté de se frotter aux épreuves de celui-ci.

C’est pour moi le gros choix incompréhensible effectué par les développeurs.

Lors de notre rencontre avec notre camarade Quen, le (très bon) scénario vous apprendra que Seyka est une navigatrice et qu’elle a très peur d’emprunter la voie des airs. Ainsi, un bateau sera constamment à votre disposition pour vous déplacer d’île en île. Cependant quel est l’intérêt de ce mode de transport quand vous avez la possibilité d’arriver à votre point de rendez-vous par les airs deux fois plus rapidement ??? Au final c’est un gros flop étant donné qu’il n’est indispensable pour pratiquement aucune quête annexe ou principale. C’est donc à dos d’oiseau mécanique que j’ai effectué l’ensemble de l’intrigue de Burning Shores.

Nous relèverons tout de même un bel effort de la part des éditeurs d’inclure un mode pour les personnes atteintes de Thalassophobie. De fait, les personnes atteintes de ce trouble sont anxieuses à l’idée de se retrouver sous l’eau en apnée et cela peut se révéler problématique avec certains évènements dans ce DLC. Une modification dans les paramètres permet de modifier cela et Aloy peut respirer sous l’eau tel un poisson sans problème. Les thalassophobes sont alors prêts pour profiter pleinement et sereinement de ce titre.

Pour conclure, les points forts qui faisaient d’Horizon Forbidden West un des meilleurs jeux de l’année, sont idéalement accentués dans ce contenu additionnel. Le retour d’Aloy fait plaisir. Le combat final épique (mais pour lequel je ne dirais rien de plus afin de ne pas vous spoiler) annonce clairement une suite et un troisième volet Horizon.

Toutefois, certains choix ne sont pas des plus judicieux et nous laissent sur notre faim : aucun réel intérêt à être à L.A. hormis voir les lettres Hollywood, creuset facultatif, aucune interaction avec la lave…

A noter que le jeu dans sa globalité se finit dans les 10-15h avec moins de 10h (6-7) pour la quête principale pour 20€… Un peu cher à mon goût !



En définitive, j’ai passé un agréable moment dans cette rapide aventure mais est-ce réellement par intérêt pour le jeu ou plutôt par le manque créé dans l’attente du 3ème titre? Je ne saurais le dire avec exactitude mais si vous avez, comme moi, aimé Horizon Forbidden West, je ne doute pas que vous apprécierez Burning Shores. Alors à vos manettes !

Bon jeu à tous et à bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé