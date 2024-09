Après avoir effectué plusieurs tests de produits Skullcandy, il en va de soit que la marque prouve sa capacité à proposer des produits correspondants à tous les budgets, mais en restant toujours dans une qualité adéquate. Pour continuer dans cette lancée, Skullcandy vient de sortir une nouvelle version de son SLYR Pro, en édition Wireless.

Existant en deux coloris, un blanc/bleu dédié aux consoles Playstation, et un noir/vert pour les consoles Xbox. Nous allons dans ce test voir la version Xbox, avec une bonne surprise côté compatibilité.

Découvrons ensemble ce nouveau casque Skullcandy SLYR Pro Wireless, version Xbox.

Unboxing

Une chose est sure, Skullcandy soigne toujours les détails que ce soit déjà sur la boite de leurs produits. On aime ou on aime pas, mais on peut se dire que le produit saura se faire remarquer dans les rayons face à la concurrence. Comme d’habitude, les informations sur le produit sont clairement indiquées et permettent d’avoir déjà un aperçu de ce que l’on trouvera à l’intérieur.

Une fois ouverte, le contenu de la boite se dévoile. On découvre le casque, ainsi que le dongle usb en format type A, ainsi que le micro amovible. Une petite pochette à l’effigie de Skullcandy couvrant le casque.

Une fois celle-ci retirée, on aperçoit les deux câbles fournis, un câble jack male/male de plus d’1m50 ainsi qu’un cable usb male/male en type A d’un côté et type C de l’autre pour pouvoir charger le casque.

Voila le matériel complet sorti de son écrin en plastique :

On regarde ensuite le contenu de la pochette Skullcandy, ainsi que le petit flyer Xbox game pass ultimate, offrant 1 mois d’abonnement pour les nouveaux abonnés, sympa. La pochette en elle-même contient deux stickers à l’effigie de la marque, ainsi qu’un fascicule pour la garantie, et le guide d’utilisation.

Le guide multilangue vous donne les informations nécessaires pour maitriser toutes les fonctionnalités du casque, ainsi que les conseils pour l’utilisation. Les pages illustrées sont pour information en anglais, mais comporte donc la traduction correspondante dans plusieurs langues sur les dernières pages.

Aperçu du casque PLYR Pro Wireless plus en détails

Une fois l’unboxing terminé, on va pouvoir faire le tour du casque en lui même ainsi que des accessoires.

On remarque plus particulièrement le petit accessoire longiforme vert fluo qui n’est d’autre que le micro rendu amovible. Une bonne idée de la part de Skullcandy, qui permet de ne pas avoir le casque à faire pivoter lorsqu’on ne joue pas en vocal, et qui permet de garder l’esthétique d’un casque à arceaux classique plus typé audiophile que gamer. A noter que le casque passe en mute sur le micro secondaire inclus dans le casque une fois que celui amovible est débranché. Reste que la tige du micro reste très souple et peut être mis dans quasi n’importe quelle position si vous souhaitez le conserver en permanence, il reste donc facile à placer pour ne pas gêner hors usage.

Les faces arrières et avant du casque sont sobres, avec des courbes arrondies qui rendent homogène l’ensemble, et une petite touche de vert fluo sur les câbles et le bouton on/off du casque, pour rappeler son partenariat avec Xbox. Les différents boutons et molettes sur le casque permettent de modifier le mode de l’égaliseur, et de régler le niveau des modes Sidetone et Game/chat mix. Une pression sur la partie gauche du casque permet d’activer le mode mute sur le casque amovible quand il est branché, activant une petite led sur celui ci.

A l’intérieur des coussinets, Skullcandy a décidé d’imprimer directement les lettres L/R pour le positionnement du casque sur une orange flashy. Esthétiquement, ça contraste bien, a voir cependant dans le temps, les coussinets n’ayant pas une durée de vie illimitée, en espérant que ce petit soucis du détail ne disparaisse pas, car il n’y a pas d’autres indications pour le positionnement, sur l’arceau par exemple.

Un dernier tour sur le casque pour apprécier les détails esthétiques, ainsi que la connectique visible sur l’arrière du côté gauche de quoi brancher le câble de charge usb type C, et le câble jack. On remarque également la petite ouverture du micro secondaire à côté de l’emplacement du micro amovible.

Enfin pour le dongle USB, on est sur un format clé usb classique, avec un simple bouton physique pour basculer sur la position adéquate. On remarquera évidement le logo en forme de crane emblématique de Skullcandy, pour le retrouver facilement dans la foule de clés usb que l’on possède parfois.

Compatibilité du casque et logiciels liés

Pour commencer le tour des tests de compatibilité, on va passer sur les mobiles, et on remarque que la compatibilité Android & Ios et bien évidement présente

Nous allons nous concentrer sur Android pour les prochaines captures, mais le fonctionnement est globalement similaire sur IOS.

La reconnaissance par bluetooth (compatible 5.2) fait donc rapidement en allumant le casque et on peut se connecter sans problème. On remarque le petit message sur les codecs, on peut ainsi modifier dans les réglables pour passer en AAC/SBC à sa préférence.

Possédant plusieurs appareils Skullcandy, j’ai voulu lancer en premier réflexe l’appli déjà installée Skull IQ, mais celui ci ne trouvera pas votre casque. Il faut passer par une autre application, nommée Skullcandy simplement.

Particulièrement complète, elle vous permettra de configurer votre casque avec les fonctionnalités avancées proposées par Skullcandy, comme les nombreux modes de l’égaliseur, le game/chat mix permettant de mettre en avant le chat ou l’audio du jeu en cours, et la perception sonore améliorée (ESP) que nous avions déjà pu tester sur les RAIL ANC permettant de faire un rapide test audio, et compenser les pertes sonores de votre audition, pour bien entendre toute les subtilités et fréquences prévues sur le format d’origine diffusé dans vos oreilles. Des modes d’améliorations pour le micro sont également présents, pour entendre un retour de votre voix avec le sidetone, ou améliorer le gain. Le guide vocal, qui vous confirme les changements effectués sur votre casque en manipulant ses boutons, peut être aussi désactivé. On remarquera d’ailleurs la voix par défaut en anglais, qui n’est malheureusement pas encore modifiable pour le moment, contrairement a ce que l’on pouvait faire sur les rails ANC, espérons que cela le soit par la suite sur une mise à jour du firmware/appli.

Côté PC, la connexion est possible de deux manières, soit directement par bluetooth si votre pc est compatible, mais il est préférable d’utiliser le dongle usb en position PC pour bénéficier du meilleur du casque. Une application spécifique PC, nommée Skullcandy HQ est téléchargeable sur le site de Skullcandy à cette adresse.

De la même manière que sur mobiles, l’application (en anglais seulement) vous donnera accès à toutes les fonctionnalités du casque, et à la configuration du mode ESP.

La configuration du mode ESP se fait en anglais uniquement, si vous ne maitrisez pas la langue, n’hésitez pas à repasser sur la version mobile pour le faire.

Côté consoles de jeux, le casque est parfaitement reconnu sur une Xbox Series X une fois le dongle usb passé sur la position « manette » et inséré dans la console. A savoir que cela ne fonctionne pas si vous essayer de vous connecter en bluetooth, d’où la présence du dongle évidement.

Mais quid de Nintendo et Sony ? La compatibilité n’est pas indiqué sur la boite ni le manuel, et la version Playstation du casque pourrait sous entendre qu’il ne doit pas fonctionner dans cette version Xbox.

On commence par un test rapide sur la Nintendo Switch. Première bonne surprise, le casque est parfaitement reconnu en bluetooth et fonctionne sur l’hybride de Nintendo.

On continue donc notre test côté Playstation avec une tentative de connexion en bluetooth sur une PS5, mais le casque n’est pas reconnu. Pas étonnant étant donné le faible taux de compatibilité des casques côté Sony. Voulant allez jusqu’au bout du test, un autre test est effectué avec le dongle USB, en position manette. Idem une fois encore, la programmation spécifique de la clé pour la console de Microsoft ne fonctionne pas sur celle de Sony.

Dernier test avec le dongle usb, mais cette fois en position PC. Et la deuxième bonne surprise, le casque est reconnu parfaitement ! On peut même activer l’audio 3D et le Dolby Atmos dans les paramètres.

Et bien entendu, on peut terminer le tour de la compatibilité, en rappelant que le casque est fourni avec une câble jack, permettant de se brancher en filaire sur n’importe quel appareil possédant une sortie jack.

Avis sur le casque en conditions réelles

La première chose que l’on remarque une fois le casque posé sur notre tête, c’est sa légèreté comparé à d’autres modèles que nous avons pu tester. Clairement, il sera très vite se faire oublier et il reste très supportable après de longues sessions d’utilisation.

En utilisation régulier, le son délivré est clair et suffisamment puissant pour de bonnes sensations sonores en écoute audio ou gaming. A noter que les basses peuvent sembler parfois un peu légéres, il ne faudra pas hésiter à passer l’égaliseur en mode Music ou Custom pour avoir plus d’apport sur ces fréquences. Le casque a passé le test haut la main au niveaux des fréquences, sur le test habituel de HiHacker sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=bN1hByHlDG4

La partie micro ne déçoit pas avec une voix parfaitement reçue par les autres auditeurs ingame ou avec un appel téléphonique, même dans un environnement un peu bruyant, avec les filtres du casque qui nettoient les parasites sonores de manière convaincante.

On est un peu plus surpris sur certains contenus audios 3D (comme par exemple certains contenus sur youtube) qui sont censés être optimisés sur PC et Xbox avec Windows Sonic, mais qui s’en sortent finalement mieux sur la PS5 alors qu’elle n’était pas censée être compatible de premier abord.

Côté autonomie, ici pas de surprises, avec une autonomie de 24h annoncées, que l’on a jamais tenté d’atteindre, rechargeant régulièrement le casque pour être sur d’être full, mais il a tenu sans problème sur de longues sessions sans jamais s’inquiéter de l’autonomie restante.

Sur les quelques points négatifs, on pourra indiquer l’application PC et le guide vocal en anglais uniquement. Sur Xbox, on a eu un comportement étrange, avec le son qui sortait à la fois du casque, mais aussi sur notre système audio branché sur la console. A voir si ce comportement est uniquement dans notre configuration de test ou spécifique à la comptabilité Xbox, mais cela reste le premier casque réagissant ainsi sur la Xbox. A noter l’absence d’un mode ANC qui n’est pas forcément préjudiciable, ce qui pourrait de plus expliquer en partie sa légèreté, l’électronique supplémentaire pour ce mode pourrait peser quelques grammes de plus sur la balance.

Globalement, Skullcandy nous propose un casque bien conçu, au look discret mais stylé, léger pour de longues sessions, avec une compatibilité plutôt large (et plus que prévue). Les applications fournies permettent d’avoir un contrôle affiné sur les fonctionnalités avancées du casque, celles ci restant accessibles également par le biais des boutons et molette présents sur le casque. Vendu à un tarif de 119€, le casque me semble bien placé face à la concurrence avec le sens du détail et la touche spécifique à la marque.