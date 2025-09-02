Dragon & Caméléon T1

Auteur Ryo Ishiyama Nombre de pages 194 Date de parution 03/07/2025 Editeur Mana Books Prix 7.95€

Résumé

Garyou Hanagami est un mangaka chevronné. Surtout connu pour le mastodonte qu’est Dragon Land, Hanagami-sensei a des années d’expérience à son actif et n’a de cesse de trouver de nouvelles idées de manga.

Ce n’est pas le cas de Shinobu Miyama. Amateur travaillant pour Hanagami-sensei en tant qu’assistant, Miyama est surnommé « le caméléon » en raison de sa capacité à copier les styles artistiques de ses collègues. Cependant, son véritable rêve est d’échapper aux foules sans visage et de devenir quelqu’un. Que se passe-t-il alors lorsqu’un accident de travail les amène à échanger leurs corps ?

Ce que j’en pense

A ma gauche, Garyou Hanagami, génial mangaka a qui l’on doit le grand succès Dragon Land. Reconnu pour ses dialogues, ses histoires et son dessin, il est l’un des génies de son époque et est connu comme Le Dragon. A ma droite, Shinobu Miyama. Assistant mangaka quasiment anonyme, il est connu pour ses capacités à recopier le style des autres et est donc surnommé Le Caméléon (rien à voir avec la série de la Trilogie du Samedi).

Et ça tombe bien, le Caméleon va travailler comme assistant pour le Dragon ! Et en plus de ça, par une magie inexplicable, les deux vont échanger leur corps après une chute dans les escaliers. L’occasion pour le Caméleon d’être enfin la tête d’affiche et de devenir le mangaka le plus en vue du moment ! Mais comment le Dragon va réussir à surmonter ce déclassement et le vol de son œuvre ?

Vous l’aurez compris, Dragon & Caméléon n’est pas une histoire de Kaijus reptilien mais une histoire de mangakas ! Ce tome met le lecteur directement dans l’action avec une phase introductive assez courte et c’est assez plaisant ! Cela va laisser le temps aux différentes situations et personnages de se mettre en place durant les six chapitres de ce tome. Et si Miyama va profiter de son nouveau statut pour enfin connaître la gloire, Hanagami va quant à lui batailler depuis le fond des magazines pour essayer de se refaire une place et détrôner Dragon Land ! Un duel très plaisant à suivre puisque chacun va se surpasser dans son domaine pour essayer de battre (voire humilier) l’autre. La narration est très dynamique et les scènes s’enchaînent avec plaisir ! Et comme on est dans un shōnen, on peut s’attendre à des situations de plus en plus extraordinaires dans les tomes suivants !

En plus de ça, Dragon & Caméleon se veut instructif et didactique sur les coulisses de la vie d’un manga en présentant différents sujets (le rôle des assistants, la création d’un projet, le pouvoir des votes des lecteurs, …) de manière intra diégétique ou de façon plus classique avec une page explicative. Dans les deux cas, c’est une corde en plus à rajouter à ce manga !

Côté dessin, c’est une réussite. Les designs des différents personnages sont réussis et même s’il n’y a pas trop de décors les pages sont agréables à parcourir !

Un premier tome convaincant qui donne envie de lire la suite de la série ! Celle-ci étant toujours en cours en V.O (7 tome sortis), les lecteurs devront prendre leur mal en patience pour avoir la conclusion des aventures de nos mangakas

Merci à Mana Books pour la découverte et la lecture !