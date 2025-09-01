Un monde nouveau

Issue de la bourgeoisie juive new-yorkaise, la famille Wilcox n’a plus guère en partage que son nom. Membre d’un cabinet d’avocats huppé, Sandy, qui ne s’est jamais remis de son divorce, est la proie de pensées suicidaires. Son ex-femme, Naomi, géophysicienne de renom, vit recluse dans un laboratoire avec sa compagne. Patrick, le fils aîné, s’est installé au Népal où il est devenu moine bouddhiste. Sa soeur, Winter, avocate qui défend les sans-papiers, en veut à leur mère de leur avoir longtemps caché l’identité de son père biologique. Tous sont hantés par la disparition tragique de Bering, la cadette, militante pacifiste morte à vingt et un ans en Cisjordanie sous les balles d’un soldat israélien.

Comment les Wilcox ont-ils bien pu en arriver là ? Cette fracture entre eux tous est-elle irrémédiable ?

La lecture du résumé de Un monde nouveau me faisait pressentir une lecture dense, intéressante mais potentiellement compliquée, étant bien loin de mes habitudes de lecture. Je ne m’étais pas trompé !

Dès les premières pages, l’auteur nous plonge dans le bain de la famille Wilcox. Une famille juive américaine qui ne fonctionne plus ! Avec Sandy, le père, qui va faire une tentative de suicide, en se basant sur la date de décès de Primo Levi. Vient ensuite Naomi, la mère, qui refait sa vie avec une nouvelle compagne. Winter, la grande sœur, est avocate spécialisée dans le droit des migrants et en couple avec Zeno, un exilé mexicain. Patrick, le frère, qui après avoir fait quelques années au Népal pour devenir moine est maintenant ingénieur en informatique quantique et travaille en Allemagne. La petite dernière, Bering, est quant à elle morte, tuée par un sniper israélien pendant qu’elle faisait une mission humanitaire en Palestine. On voit vite que la famille est éparpillée aux quatre coins du monde et ne communique quasiment plus …

Le décès de Bering est le point de départ de la fin de la famille mais au fil du roman on va découvrir, à travers les points de vue de chaque personnage à différentes étapes de leur vie, l’intimité de chacun et notamment les fractures plus profondes cachées. L’occasion pour Jess Row d’aborder un grand nombre de thèmes : le racisme, l’écologie, l’immigration, … Le livre donne par moment l’impression d’un grand fourretout tant les situations et les révélations peuvent s’enchaîner sans vraiment de logique mais c’est justement cette densité qui en fait la force (mais probablement la faiblesse chez certains).

La narration prend également plusieurs formes. Si le plus souvent on assiste à des dialogues assez classiques entre personnages, certains passages auront la forme d’email (notamment les « archives » de Bering), d’enregistrement, … Ça a l’avantage de casser la routine durant les 600 pages du roman !

Un monde nouveau parle bien évidemment de notre monde actuel (Donald Trump, le conflit israélo-palestinien, …) mais il évoque également beaucoup d’autres thèmes comme l’écologie, la justice sociale, le militantisme, … Tout cela en fait un roman complexe et dense à lire. Un livre que j’ai mis du temps à terminer et sur lequel j’ai passé globalement un bon moment de lecture. Même si je dois bien avouer que par moment, certains passages m’ont un peu perdus, utilisant des références (Borges, le bouddhisme, …) que je n’avais pas. De même, certains petits dialogues ne sont pas traduit (principalement en espagnol) ce qui peut s’expliquer mais m’as tout de même un peu laissé sur le bord de la route !

