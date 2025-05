Builders of Greece est un jeu de construction et de gestion de ville sur le thème de la Grèce Antique développés par BLUM Entertainment et Strategy Labs.

Bâtissez votre empire !

Dans Builders of Greece, votre objectif sera de construire et étendre votre ville dans un univers relatif à la Grèce Antique. Le jeu nous propose plusieurs scénarios que vous pourrez choisir selon vos préférences. La principale différence entre les trois intrigues réside dans les conditions nécessaires pour réussir la campagne. On retrouvera donc, respectivement, “Nouveaux Départs”, qui est le scénario de base dans lequel il faudra développer sa ville et atteindre un certain seuil de population, “Âge de la Guerre”, qui nous incitera à devenir le chef militaire ultime en réduisant à néant tous les camps de bandits que nous croiserons et “Naissance de la Démocratie” qui développera surtout le côté politique du jeu car il faudra, pour réussir, signer de nombreux traités et définir de nouvelles normes sociales dans la cité.

Pour mon test, je me suis concentré sur ce qui, à mon sens, était le mode de base, à savoir la campagne “Nouveaux Départs” dans laquelle il faut “simplement” développer sa ville.

On se retrouve ainsi à accoster sur une île et ce qui semble être notre conseiller nous indique la marche à suivre pour débuter la construction de notre cité. On commence donc par installer l’agora, qui correspond globalement à la place centrale de la ville. C’est autour de ce bâtiment que les premières maisons vont prendre place pour accueillir nos premiers habitants. Ensuite nous nous retrouvons vite à devoir créer des infrastructures nous permettant de récolter des ressources nécessaires à la prospérité de notre cité : des scieries et des carrières pour récolter des matériaux de construction mais également les premières cabanes de chasse et de pêche pour subvenir aux besoins alimentaires des habitants.

Un chemin tout tracé

Toutes ces différentes étapes ne sont pas le fruit de l’aléatoire mais bien l’avancée mise en place par les recommandations du personnage dans le coin de notre écran qui nous sert de narrateur et de conseiller. En effet, c’est lui qui nous explique les différentes étapes tout au long du tutoriel.

J’ai personnellement trouvé ce dernier très complet. N’étant pas habitué à ce type de jeu, j’ai tout de même réussi à me repérer assez aisément dans les menus et avec les objectifs à accomplir. Les conseils du narrateur ainsi que les indications des infrastructures à construire mais également les archives qui regroupent les explications concernant les différents paramètres à gérer se combinent pour nous proposer un accompagnement complet lors de notre phase d’apprentissage du jeu.Je pense que Builders of Greece peut être un bon point d’entrée dans les jeux de gestion de par ses différents guides qui nous explique toutes les facettes du gameplay. Ce dernier étant également plus simple que certains autres titres du même genre. Je pense notamment à des jeux comme Anno ou encore Cities Skyline, qui poussent la gestion à son paroxysme et qui peuvent vite devenir étouffant pour les nouveaux joueurs tant les éléments à gérer sont nombreux. Cependant, il sera peut-être trop “simpliste” pour les joueurs les plus aguerris.

A l’attaque !

Une autre partie de gameplay que j’ai trouvé très intéressante : les combats. Il est assez rare dans un jeu de gestion d’avoir un système de combat intéressant : pour gagner, il faut généralement avoir une plus grosse armée que son adversaire et le combat se déroule automatiquement.

Ici, le jeu opte pour une approche plus stratégique des affrontements : il nous faut disposer nos unités sur un plateau et les déplacer au fil du combat. Chaque unité possède des caractéristiques différentes. Les deux premières que l’on débloque sont les lanciers, qui attaquent au corps à corps, à savoir une case autour d’eux, ainsi que les frondeurs qui attaquent à distance, donc deux cases autour d’eux, mais ne peuvent pas attaquer à une case de distance. Le placement est donc très important pour optimiser au mieux son armée durant la bataille.

Il est ainsi possible, dans la limite du raisonnable, de remporter la victoire face à une armée plus puissante si votre stratégie est assez bien pensée.

Une véritable partie d’échecs se joue alors et plus l’on avance, plus les stratégies peuvent s’étoffer en débloquant de nouvelles unités pour notre armée.

En gagnant un combat, on remporte de nombreuses ressources qui seront utiles au développement de la ville, cela nous incite donc à nous engager dans ces opérations au péril de nos troupes. Car oui, les soldats coûtent des ressources et les perdre nous contraint à en recruter d’autres pour continuer de se défendre.

L’aspect militaire est donc un gros point fort pour le jeu qui, grâce à cet aspect du gameplay, se démarque des autres jeux de gestion. Il est d’ailleurs regrettable de ne pas avoir développé plus cette partie qui est, à mon sens, un peu trop discrète. La campagne “Âge de la Guerre” doit, cependant, pallier ce problème en nous proposant un gameplay basé sur les affrontements.

Conclusion : Une gestion simple mais complète

Builders of Greece nous propose une expérience relativement classique de jeu de gestion sans pousser le concept au maximum à l’instar de titres concurrents. Il arrive cependant à se démarquer par son système de combat stratégique qui apporte un véritable aspect parallèle au gameplay. Il est d’ailleurs regrettable que ce point ne soit pas développé davantage dans la campagne principale.

Je pense que le jeu s’adresse plutôt au joueurs qui découvrent le genre grâce à sa gestion simplifiée ainsi que ses nombreux guides qui permettent de progresser convenablement. Cependant, les joueurs plus expérimentés et habitués des jeux de gestion ne seront peut-être pas satisfait par la complexité modérée du jeu.

C’est donc, pour moi, une porte d’entrée idéale dans le monde du jeu de gestion dans un thème sympathique qui s’adapte bien au gameplay.