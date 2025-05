Axe Ghost est un jeu de réflexion et de stratégie, édité et développé par Tomasz Kaye, dans lequel on incarne un fantôme muni d’une hache et dont le but va être d’éliminer des monstres qui avancent sur une grille.

Comme je le disais, le terrain de jeu se présente sous la forme d’une grille que l’on peut retrouver dans de nombreux titres parmi lesquels on peut citer Tetris ou encore Candy Crush. Axe Ghost reprend d’ailleurs, dans les grandes lignes, le principe de ce dernier, à la différence qu’ici, notre objectif n’est pas de détruire des bonbons mais des monstres.

Le jeu pousse ainsi la mécanique à son paroxysme en nous proposant de nombreuses alternatives aux simples déplacements horizontaux et verticaux. En effet, pour parvenir à atteindre le score le plus élevé, nous disposons de plusieurs capacités qu’il faudra utiliser méticuleusement pour déplacer et détruire les monstres.

La partie se déroule au tour par tour. A chaque tour, les monstres descendent d’une ligne dans notre direction et nous avons la possibilité de réaliser trois actions, symbolisées par des cartes sur la gauche du terrain. Chaque carte nous propose deux capacités; il nous faut donc choisir l’une ou l’autre selon nos besoins.

Le choix des capacités à utiliser est déterminant pour le déroulement de la partie car il définit à chaque tour la disposition des ennemis sur le terrain.

Concernant les différentes capacités disponibles, il est possible de les regrouper en deux grandes catégories : les capacités de déplacement, parmi lesquelles on peut retrouver les mouvements horizontaux et verticaux ou le changement de position entre deux types d’ennemis, et les capacités de destruction, qui comporte, entre autres, la hache, permettant de détruire un groupe d’ennemis similaires ou la faux, permettant de détruire toute une ligne d’ennemis, peu importe leur type.

Le jeu se base énormément sur la stratégie. Il faudra bien réfléchir avant chacune de vos décisions si vous ne voulez pas perdre la partie instantanément. Personnellement, je ne m’attendais pas à une telle difficulté. Le jeu nous offre un vrai défi et nous le fait très vite comprendre car dès le tutoriel, il nous est demandé de réaliser des objectifs tels que détruire vingt monstres en une seule attaque. Il faut donc réussir à tous les regrouper pour ensuite les éliminer. Et croyez moi, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Après avoir terminé l’introduction au jeu, il vous sera possible de réaliser un défi par jour (il est possible de le recommencer autant de fois que l’on veut). Les défis consiste en deux choses : tout d’abord, réussir l’objectif qui sera souvent d’éliminer un boss, mais également d’obtenir le score le plus élevé possible pour se placer au plus haut dans le classement des joueurs. Ce côté “multijoueur” apporte un peu de sel au jeu et nous pousse à prendre des risques en essayant de nouvelles stratégie pour éliminer le plus de monstres possible. Tout cela sera à réaliser en un temps limité de dix minutes, ce qui ajoute encore plus de tension à la partie.

L’ambiance du jeu est également au rendez-vous : la direction artistique reste simple mais très bien maîtrisée tout en restant originale. On retrouve une patte graphique qui m’a fait penser à Balatro, avec l’aspect pixel art mais également les cartes de compétences. La musique quant à elle, bien que discrète, vient renforcer le thème “dark fantasy” mis en place par le jeu.

Cependant, si l’on doit trouver un défaut au jeu, on pourrait souligner son histoire inexistante qui n’est pas développé si ce n’est pour nous introduire notre protagoniste spectral au début du tutoriel.

Conclusion : Une réussite en tous points

Axe Ghost peut sembler simple et ennuyeux au premier abord. Il est facile de se dire que ce n’est qu’un candy crush à la sauce “dark fantasy”, mais le jeu nous prouve très vite le contraire en nous offrant une expérience unique de stratégie grâce aux nombreuses possibilités de gameplay. Il faudra faire preuve de réflexion pour venir à bout des défis qui se présenteront et réussir à utiliser astucieusement les différentes compétences qui nous seront proposées. On note un côté addictif qui nous pousse à toujours relancer une partie pour essayer de nouvelles choses.

L’ambiance ainsi que la direction artistique viennent enfin sublimer le gameplay en donnant du caractère au jeu.

C’est donc, pour moi, un grand oui, en espérant qu’il obtienne le succès qu’il mérite.