Sizzle & Stack est un jeu de gestion de restaurant édité et développé par Arvis Games.

Dans ce jeu, le but va être de cuisiner des plats afin de satisfaire les demandes des clients qui arrivent les uns après les autres dans le restaurant.

Un gameplay aux petits oignons

Ce qui rend le jeu aussi original, c’est son gameplay. En effet, pour cuisiner, il faudra associer les ingrédients disponibles entre eux mais aussi avec les bons ustensiles. Jusqu’ici, rien de très novateur, mais c’est le système de combinaisons qui apporte un vent de fraîcheur au jeu : chaque ingrédients et ustensiles se présente sous forme de carte qu’il faut combiner les unes aux autres à la manière d’un Solitaire, pour ainsi faire en sorte que les plats se préparent. Le tout se déroule sur un plan de travail qu’il faudra réussir à bien organiser pour ne pas se perdre dans nos manipulations.

Là où un jeu comme Overcooked mise tout sur la coopération frénétique et la communication entre joueurs, Sizzle & Stack propose une expérience plus solitaire et méthodique, où l’organisation et la mémoire priment sur la rapidité d’exécution pure. Cette différence de rythme et de ton rend Sizzle & Stack particulièrement rafraîchissant pour les amateurs de jeux de gestion.

On retrouve trois systèmes de monnaie dans le jeu : le premier est assez classique, à savoir les pièces que nous gagnons en servant les plats. Ces pièces servent, par la suite, à acheter des paquets de cartes dans lesquels il est possible de retrouver des ingrédients, des recettes ou bien, plus rarement, des ustensiles. Ces paquets sont séparés en plusieurs catégories en fonction des ingrédients disponibles à l’intérieur. On retrouve ainsi des paquets pour les ingrédients de base, d’autres pour la confection de plats plus avancés et, par la suite, des paquets de cartes en fonction des cuisines du monde. Les pièces sont donc très utiles pour ne jamais manquer d’ingrédients. Ces derniers pouvant aussi être revendus en cas de surplus étant donné que le contenu des paquets de carte est aléatoire.

La deuxième forme de monnaie est la satisfaction des clients, obtenue en leur servant les plats qu’ils souhaitent. Cette devise permet, ensuite, d’acquérir de nouveaux ustensiles entre deux journées de travail. Ces journées s’écoulent et sont notre principale “ennemi” car si nous n’avons pas satisfait assez de clients dans la journée, la partie se termine et nous sommes obligés de recommencer. La satisfaction représente donc, à la fois, une monnaie d’échange, mais également un objectif à atteindre pour ne pas être obligé de mettre la clé sous la porte.

Et pour garder son restaurant ouvert, l’optimisation est primordiale. Tout d’abord, comme je le disais précédemment, il faut organiser son plan de travail de telle sorte qu’il soit le plus aisé possible de combiner les ingrédients et les ustensiles. Pour ma part, je mettais tous les ustensiles en haut et les ingrédients en bas. Le menu pause et les coupures journalières sont d’ailleurs très pratiques pour conserver son plan de travail en ordre car, à force d’ouvrir des paquets pour obtenir l’ingrédient qu’il nous faut, il est très facile de se retrouver avec des dizaines d’aliments qui ne nous servent à rien et qui remplissent le plan de travail.

Mais l’organisation dans le jeu n’est pas la seule chose à prendre en compte : le joueur aussi va devoir faire preuve de rigueur et faire travailler sa mémoire pour retenir les nombreuses recettes auxquelles il va être confronté pendant la partie, mais également au cours de toutes les autres. Bien qu’un livre de recettes soit disponible, ce dernier se réinitialise à chaque partie, il ne faudra donc pas trop compter dessus pour nous aider à nous souvenir de chaque méthode pour confectionner les différents plats.

La dernière “monnaie” du jeu va être la réputation de notre restaurant. Cette réputation permet, en l’augmentant, de débloquer de nouvelles améliorations pour notre restaurant, comme par exemple le fait de pouvoir remplacer un client qui demande une recette qu’il nous est impossible de faire pour le moment, de débloquer du nouvel équipement ou encore d’améliorer ses ustensiles.

Tous ces éléments vont nous permettre de faire face à la difficulté croissante au fil de la partie. Plus cette dernière avance, plus les clients demandent des plats difficiles à préparer tant par le nombre d’étapes à réaliser que par les combinaisons complexes qu’il faut prévoir à l’avance et retenir pour ne pas se retrouver submergé par les commandes infaisables.

Une ambiance digne d’un trois étoiles

Quand j’utilise le terme “trois étoiles” pour parler de l’ambiance, je pense tout autant à la qualité aussi bien visuelle que sonore du jeu mais également au rythme qu’impose ce dernier et qui n’est pas sans rappeler le dynamisme dans les cuisines de restaurant haut de gamme.

Le jeu nous impose, en effet, un rythme très rapide, nous confrontant à la pression à chaque instant. Malgré la possibilité de mettre le jeu en pause à n’importe quel moment, il est, tout de même, nécessaire de maintenir la cadence pour ne pas être dépassé par les commandes qui ne cessent d’arriver. Cette activité constante et l’obligation de travailler les bons aliments au bon moment retranscrit donc bien les contraintes du travail de cuisinier. La gestion de la difficulté nous plonge ainsi au cœur de ce métier en nous confrontant à la dure réalité de ce dernier.

Concernant l’ambiance visuelle, le jeu nous propose un style 2D coloré et minimaliste, rendant le tout chaleureux et cozy, contrastant ainsi avec le rythme imposé par le gameplay. Cela permet aux joueurs de s’imprégner de l’atmosphère douce créée par cet environnement. Les clients aux designs loufoques viennent renforcer le côté “détente” mis en place par la direction artistique du jeu. Les cartes proposent également un style simple et colorées permettant ainsi de les distinguer très facilement.

L’ambiance sonore est, quant à elle, plutôt discrète, étant donné qu’il n’y a pas de musique dans le jeu. Cependant, le Sound Design est vraiment réussi : les effets dans la cuisine, les clients satisfaits ou encore les sons d’ambiances de gens qui parlent dans le restaurant, tous ces bruits viennent renforcer l’immersion de manière discrète mais efficace. Mention spéciale au bruit d’ouvertures des paquets de cartes qui rappellent ceux de la vraie vie.

Conclusion : Une réussite en tout point

Sizzle & Stack nous propose une expérience très originale, tant par son gameplay que par sa direction artistique. Le jeu nous offre un vrai défi en nous confrontant au quotidien d’un véritable cuisinier qui doit gérer les commandes de tous ces clients. Il faudra faire preuve d’organisation et faire travailler sa mémoire pour maintenir son restaurant ouvert malgré les difficultés que nous rencontrerons.

Le tout sublimé par des visuels originaux ainsi qu’une ambiance sonore nous immergeant encore plus dans l’univers du jeu.

Si vous souhaitez découvrir un titre au gameplay atypique, sans prise de tête mais offrant tout de même un vrai défi, je vous recommande vivement Sizzle & Slack.