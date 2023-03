The Last Spell est un jeu développé par le studio français Ishtar Games. Après plus d’un an de bêta ouverte, le jeu est officiellement sorti le 9 mars 2023 sur PC, PS4, PS5 et Switch.

The Last Spell se caractérise comme un tactical / rogue-lite.

Le test a été réalisé sur PS4 en version 1.0.0.

C’est l’apocalypse magique !

Le jeu se déroule à une époque où les peuples humains, elfes et nains sont à l’agonie. Après s’être tapé dessus pendant des siècles, la magie a résolu les différentes guerres … en dévastant l’humanité. Les survivants sont cloîtrés dans des minuscules villes, assiégés toutes les nuits par des hordes assoiffées de sang. Pour survivre, vous devrez protéger des … magiciens (quelle ironie !) qui tentent de sauver la ville.

L’objectif à défendre

Votre rôle sera de prendre le contrôle de différentes villes et d’assurer leur défense jour et nuit. Vous assurerez ainsi à la fois le rôle de maire et de tacticien. Un programme bien chargé et ambitieux ! The Last Spell répond-il à ces attentes ?

Un jeu complet

Lorsque vous débutez une nouvelle partie, votre groupe de héros est généré aléatoirement. Vous allez donc devoir vous adapter en permanence ! Avant de commencer, jeter donc un œil à la fiche des personnages pour étudier vos forces et faiblesses. Vous pouvez ensuite vous jetez dans la bataille !

Chaque tour de jeu se divise en trois étapes.

Le placement

Le jeu vous indique par où les ennemis vont arriver et la difficulté de la vague qui vous attend. Votre groupe sera constitué au maximum de 6 personnages. A vous de positionner au mieux vos héros pour ne pas être submergé ! Vos choix seront importants. Quel héros se retrouvera seul pour contrer une vague complète ?

Positionnement de l’équipe

Vous avez également la possibilité d’acheter des armes de défense pour vous aider.

La nuit

Les vagues d’ennemis avancent et vous devez les repousser.

Chaque héros a un certain nombre d’actions et de déplacements à utiliser à bon escient pour ne pas perdre. Vous devrez jongler entre les attaques à distance, les capacités au corps à corps, les buffs & débuffs, les attaques magiques, … pour éclaircir les rangs ennemis. Quand les synergies entre héros se mettent en place, c’est très grisant. Quand vous ratez un move, c’est très douloureux.

Lorsque votre tour est fini, la horde avance. Si vous êtes à portée, vous vous ferez attaquer. Sinon, les monstres démoliront avec plaisir vos barricades ou vos bâtiments.

Ils arrivent vite

Le jeu se montre assez sympa avec le joueur en ajoutant des contrôles avant de finir une étape. Ainsi, il vous avertira si un de vos héros a encore des points d’actions à dépenser ou s’il n’a pas bougé. Toutes les alertes sont paramétrables.

Cette étape se finit quand il n’y a plus d’ennemis sur la carte ou si vous avez perdu vos magiciens au centre de la ville (game over).

C’est le RIP

Lors de la dernière nuit, vous aurez l’occasion de combattre un boss. Pour vous simplifier la vie, les vagues d’ennemis seront alors infinies !

Un bout du boss du premier niveau

La phase de production

En fonction de votre résistance lors de la nuit, vous obtiendrez diverses récompenses :

Or

Matériaux

Expérience

Essences impures

Objets

Vous allez devoir dépenser vos ressources durement acquises pour améliorer vos défenses et vos héros. Avec les matériaux, vous allez pouvoir construire de nouvelles barricades pour ralentir les ennemis ou réparer les bâtiments endommagés. Avec l’or, vous pourrez construire de nouveaux bâtiments pour vous faciliter la vie (auberge, temple, mine, …). Sinon, vous pourrez acheter de l’équipement pour votre équipe. A vous de prioriser !

Vos héros auront potentiellement pris des niveaux avec l’expérience de la nuit et vous pourrez ainsi les faire évoluer. Le jeu vous propose une liste aléatoire de caractéristiques à améliorer et vous ne pourrez en choisir qu’une par niveau. Vous devrez également choisir un skill dans un arbre de talent là encore généré aléatoirement.

Les essences impures constituent quand à elle l’une des faces de la pièce rogue-lite du jeu. Elles vous permettront d’acquérir auprès d’une divinité des bonus permanents. Ceux-ci prennent la forme de bonus pour les héros (vie, mana, armure, …), de sets d’armes complémentaires voire même des nouveaux bâtiments constructibles ! Autant vous dire que c’est indispensable. Vous aurez également accès à une autre divinité qui débloque des bonus du même type en réalisant des haut faits (utiliser X fois une compétence, finir un niveau, prendre X dégâts, …).

Des améliorations bien utiles

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez recommencer à l’étape de placement pour tenter de survire à une nouvelle nuit de violence !

Au bout d’un certain nombre de nuits terminées avec succès, le sceau de la ville sera brisé. Vous débloquerez alors une nouvelle ville. Plus difficile à défendre. Avec une nouvelle équipe de héros de niveau 1. Que du bonheur !

Le jeu n’est pas simple de base mais si vous vous ennuyez, vous pourrez débloquer différents paliers de difficultés qui ajouteront des malus à votre équipe ou des bonus aux vagues ennemies !

Conclusion

The Last Spell tente avec succès le mélange de genre. Toutes les mécaniques sont bien pensées et bien équilibrées. Le jeu est dur et les morts vont s’enchaîner avant de trouver la bonne stratégie et d’avoir les bonnes améliorations. Mais on y revient avec plaisir. Un must have si vous aimez le genre !

J’aurais juste quelques bémols :