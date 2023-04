Mais nan qu’est ce que tu fais ? Il faut dire « ça va couper chérie » ! Pas « ça va trancher« . – Ah bon ?

Rien de mieux qu’un titre clin d’oeil au cinéma pour commencer mon test de Dead Island 2, vous allez vite comprendre pourquoi dans les prochains paragraphes.

Abandonnant complétement le concept de l’île envahie par les zombies dans Dead Island, le second opus, attendu depuis quasiment 10 ans, débarque sur les consoles Next gen et PC, et promets de l’abattage de zombies à la chaine à Hell-A (ou L.A., Los Angeles donc).

Assez friand de Fps solo, avec une histoire correcte, et n’ayant pas froid aux yeux pour ce qui est du gore, je profite donc de tester Dead Island 2.

Bienvenue à Hell-A, choose your challenger

Malgré que je cherche toujours le lien avec une île, le nouveau décor choisit pour Dead Island 2 est futé, en effet quoi de mieux que Los Angeles, la ville du cinéma américain et représentant plutôt bien la démesure américaine, comme terrain de jeu pour défourailler du zombie ? On traversera ainsi des quartiers riches et huppés de Bel Air et Beverly hills, des plages de sable fins de Venice beach et Ocean avenue, jusqu’a des studios de cinéma, et même de la mythique Hollywood, sans parler d’une partie du jeu se déroulant dans les égouts de L.A., que n’envierait point les TMNT.

Survivant d’un crash aérien, vous commencerez la partie avec un choix cornélien, avec lequel des 6 personnages de départ souhaiterez vous passer vos 20 prochaines heures de jeu en compagnie de zombies ? Chacun possédant 2 compétences innées, ainsi que des points de niveaux d’attributs dispersés différemment, l’expérience de jeu pourra donc être potentiellement différente selon votre décision, même si ces stats resteront statiques jusqu’à la fin du jeu, seuls des compétences supplémentaires en communs pourront être attribuées par la suite, par le biais de cartes à récolter pendant le jeu et à attribuer à votre personnage dans diverses catégories, que je détaillerais un peu plus loin.

L’histoire commence de manière très, voire trop classique, et met du temps à faire ressortir son intérêt, faute à une bonne moitié du jeu qui ressemble plus à un fps couloir faussement ouvert. Non pas que d’éclater du zombie ne soit pas fun, mais qu’à la longue la variété des ennemis devient urgente, ainsi que la possibilité de débloquer les armes à feux pour un peu changer la donne versus les plus puissants des ennemis qui feront leur apparition au fil de l’eau. La possibilité d’utiliser des pouvoirs spéciaux, certains assez similaires aux attaques spéciales de zombies évolués, permet aussi d’apporter de l’intérêt au gameplay initial.

Les différents personnages rencontrés souvent assez clichés, la starlette un peu has been, la femme de ménage , le « Wesley snipes-like » avec son sourire parfait, le présentateur TV, les bodybuilders bronzés, ou d’une « Sharon Stone » maléfique, nous mettent clairement dans l’ambiance légère du jeu. Même si la trame de fond est un poil plus complexe que prévue avec une justification de l’épidémie et des pouvoirs de notre héros/héroïne plutôt inattendue pour ma part, et apportant d’ailleurs une fin ouverte ouvrant sans aucun doute sur un futur Dead Island 3. On reste clairement dans tout les cas dans l’esprit pur des films série B, voir Z à certains moments, mais ça n’est pas pour déplaire.

Fps ou Hack&Slash ?

Sortant récemment d’un fps un peu trop classique sur les bords, j’ai nommé le controversé Atomic Heart, j’avoue avoir été assez sceptique sur mes premières heures de jeu. Tous les défauts imputable à Atomic Heart, l’étaient aussi pour Dead Island 2. Entre le loot d’éléments un peu partout dans le décor toutes les 3 secondes, plus les armes de départ imposant le corps à corps en permanence, il m’a fallu pas mal d’heures pour changer mon point de vue sur le jeu. En effet, les armes sont améliorables grâce justement au loot, apportant des éléments pour au choix, les booster pour les mettre au niveau correspondant au niveau d’expérience de votre personnage (pour pouvoir garder son armé préféré tout au long du jeu par ex), mais également pour lui attribuer des compétences spécifiques, comme une amélioration des dégâts, de la vitesse, au détriment parfois d’une autre caractéristique. Vous pourrez également attribuer à vos armes des dégâts spéciaux, tel que l’électricité, le feu, ou la corrosion. Chacune de ces modifications sera d’ailleurs réversible, sachant que vous récupérerez également les éléments utilisés si vous choisissez de démanteler une arme, pour pouvoir les réutiliser sur une autre. Les armes sont également vendables chez les marchands, disponible dans certaines zones du jeu. La grosse différence au final avec Atomic Heart, est que le jeu propose en permanence de nouvelles armes, qui seront plus ou moins rare, avec des caractéristiques spéciales déjà attribuées pour certaines. Sans compter le plaisir de trouver vos premières armes à feu, comme je l’avais indiqué plus tôt, devenant clairement un game-changer.

Il faudra donc plus voir Dead Island 2 comme un Borderlands-like (ou en étant très large dans la comparaison, un Diablo-like), des ennemis réapparaissant d’ailleurs au bout d’un certain temps dans le niveau en cours, ou dans un autre quartier quand vous vous déplacez de l’un à l’autre. La petite touche RPG, avec les cartes découvertes au fil de l’histoire et en tuant des boss vous permettront d’ailleurs d’avoir de vrais compétences spécifiques, que ce soit un genre de coup de pied sauté amélioré, une attaque genre Hulk « Smash » frappant le sol et faisant trembler la terre et perdre l’équilibre aux zombies environnants, mais aussi des compétences avancées se déclenchant pendant un mode furie qui se débloque également après le milieu de l’aventure. Ce fameux mode furie vous permet de devenir un super-zombie en puissance, en utilisant les mêmes attaques que vos adversaires, comme par exemple vomir de la bile corrosive, ou pousser un cri digne d’un Fus-ro-dah qui calmera assez vite les hardeurs de vos adversaires décharnés.

En parlant de zombies, les premiers rencontrés ne vous émouvront probablement pas, entre ceux assez statiques et les quelques sprinters, la lassitude se fera assez vite sentir, sur les premières heures, sans compter que les zones visitées semblent assez fermées, avec des portes à ouvrir pour avancer (et une clé à trouver sur un zombie, souvent le dernier en vie). Il faudra arriver en bord de mer, pour commencer à se sentir libéré et un peu plus libre dans nos déplacements. Sans compter que les ennemis commenceront vraiment à montrer les crocs, avec des zombies bien plus balaises qui vous demanderont de bien réfléchir à vos prochains mouvements, au risque de subir de manière répété le game over. Certains seront immunisés contre certains éléments cités précédemment (feu, électricité, etc..) avec des combinaisons ignifuges, pare-balles ou anti corrosive. D’autres zombies seront explosifs, avec des attaques distantes, ou bien même avec des attaques vous jetant à terre/immobilisant vous laissant à la merci de leurs camarades de jeu. Sans compter que la plupart des zombies vous attrapant au corps à corps nécessitera de réaliser un petit QTE pour sortir de leur griffes. N’oublions pas les quelques boss – passages obligatoires dans l’histoire – qui vous feront probablement souffrir bien plus que les zombies de bases, petite mention d’ailleurs au zombie-clown qui vous fera probablement vivre un très mauvais moment, avec ses déplacements très rapides, et sa régénération en dévorant ses confrères décédés.

Le jeu propose également une bonne utilisation du décor pour vous aider dans votre lutte, avec la possibilité de faire exploser des barils de pétrole ou d’enflammer des flaques du même produit, d’électrocuter les zombies qui s’approche de trop près d’un câble électrique baignant dans une zone mouillée. Vous pourrez d’ailleurs améliorer ces zones sensibles, en ramassant des bidons d’essence/d’eau et en déverser aux endroits stratégiques. Cela permet parfois de faire des combos assez sympathiques, et de déclencher des explosions digne du 4 Juillet (USA oblige) avec des éléments bien placés. Les développeurs ont d’ailleurs profité de ce fonctionnement, pour ajouter quelques « énigmes » simples à résoudre, mais demandant parfois d’activer/détruire un tableau électrique, de tirer sur des canalisations d’eau pour éteindre un feu, ou de trouver une valve pour réguler la pression sur une pompe hydraulique et nous permettre d’atteindre un endroit inatteignable auparavant.

En plus de l’histoire solo, des quêtes secondaires seront également accessibles pendant le jeu, vous permettant de répondre à des requêtes de certains pnjs, ou de trouver des armes uniques. Loin d’être obligatoire et également accessible après avoir fini le scénario principal, cela vous permettra de prolonger le jeu en utilisant un arsenal encore plus puissant contre vos adversaires. Certains vendeurs vous proposeront aussi des fusibles pour ouvrir certains endroits inaccessibles, je vous invite d’ailleurs à ne pas hésiter à en acheter car les objets et armes découverts seront toujours intéressantes, et vous rapporteront au pire plus à la revente que le simple coût d’un de ses fusibles.

Un Unreal Engine 4 qui en a encore dans le ventre

A l’heure ou tout le monde n’a que d’yeux pour l’Unreal Engine 5 est ses démos qui décrochent la mâchoire, l’Unreal Engine 4 n’a pas dit son dernier mot, et est utilisé à son paroxysme dans Dead Island 2. Clairement je n’ai pas le souvenir d’avoir vu un FPS aussi beau sur consoles de salon, avec des effets volumétriques, de lumière ou des détails aussi précis dans les personnages. Alors clairement, si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est gore, je vous invite à vous écarter vivement de l’écran (et de ce jeu), car la précision chirurgicale avec laquelle les développeurs ont détaillés les corps sans vie de nos zombifiant amis est criant de vérité. Bon ok, le jeu n’est pas en odorama, et tant mieux, mais cela me semble hyper conforme à la réalité, autant que Glenn se faisant exploser la tronche par Lucile dans Walking Dead.

Notre arsenal de guerre à d’ailleurs le luxe de proposer le meilleur pour éclater la chair de zombie, que ce soit des armes tranchantes, contondantes, ou à feu, tout est fait pour exploser des têtes, arracher des bras, ou détruire un genou ou 2. Un ennemi d’ailleurs assez amoché pourra être achevé tel une fatality dans Mortal Kombat, en faisant un trou dans son visage, voire en terminant sa non-vie en écrasant sa tête lorsqu’il est au sol. Les attaques aux corps à corps pouvant être chargés, on peut parfois jubiler en préparant un grand coup de masse, faisant voler les plus faibles dans les airs. Le moteur rendant à l’écran parfaitement l’ignoble boucherie que l’on pourra faire subir à nos adversaires. Juste un petit bémol sur les armes « tranchantes » qui semble parfois découper soigneusement nos ennemis, mais à d’autres moments donne l’impression de donner des coups dans un mur, sans donner l’effet escompté en visant une partie précise du corps. Rien à redire par contre niveau armes à feux, qui permettent une précision chirurgicale en visant précisément.

Voici d’ailleurs un petit aperçu vidéo du gameplay dans une vidéo sans spoiler filmé par mes soins :

Un petit mot sur le multijoueur

Jouable en multi jusqu’a 4 joueurs en ligne uniquement (pas de split-screen), j’ai rencontré peu de « collègues » sur les premiers jours de la sortie du jeu, et le peu que j’ai pu voir ont eu le syndrome du « je fonce jusqu’au prochain objectif, tapant du pied jusqu’à ce qu’on le rejoigne », nous laissant finalement seul progresser. A noter qu’on peut d’ailleurs jouer en ligne en permanence sur notre partie solo, ce qui permet de voir d’autres joueurs nous rejoindre à n’importe quel moment sans pour autant être forcé de lancer un mode en ligne spécifique. Le loot d’argent est partagé entre les joueurs, par contre le reste est spécifique à chaque participant, ce qui est un point clairement positif. Il m’a semblé que le nombre de zombies en jeu était plus important en jouant à plusieurs, ce qui est dans la logique du jeu multi en coop.

Un petit digestif pour terminer ?

Dead Island 2 est assez étonnant, de premier abord assez classique, il apporte finalement de la variété dans son gameplay et un intérêt dans son histoire après le plat principal, soit environ à la moitié du jeu. Si vous arrivez jusque la, vous prendrez un plaisir certain dans les rues de Los Angeles seul ou à plusieurs pour faire un festin de zombies en tout genre. Avec son moteur graphique ravageur, il est sans nul doute que le succès devrait être au rendez vous pour ce titre, et que les amateurs du genre seront comblés. Soyez cependant prévenu que le scénario reste digne d’une film de zombie et le gameplay même si progressif, reste assez répétitif, et qu’il sera probablement plus apprécié sur de petites sessions.