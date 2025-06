Concernant le gameplay, lui aussi est un peu terne. On ressent l’esprit que les développeurs ont voulu donner à leur jeu et on voit qu’ils avaient de l’ambition. Cependant, les possibilités sont assez limitées. Tout d’abord, il n’y a pas la possibilité de changer les touches ni de jouer à la manette, il faudra donc changer la disposition des touches de son clavier directement depuis l’ordinateur, s’il vous le permet. Cela ne concerne que les joueurs disposant d’un clavier azerty mais il est, tout de même, important de le souligner. Ensuite, le gameplay se résume à des dialogues et des gunfights qui sont, certes, amusants mais très simplistes. Nous avons la possibilité de tirer, et les ennemis font de même, en restant statiques la plupart du temps. Certaines missions nous demanderont de faire exploser des portes mais c’est, encore une fois, très simple : il suffit de suivre le câble relié à la bombe et de l’activer.

