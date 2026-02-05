Roguematch : The Extraplanar Invasion propose un mélange des genres qui, sur le papier, est plutôt original ! Une bonne dose de match-3, un soupçon de RPG et un zest de rogue-like. Est-ce que la recette imaginée par le studio Starstruck Games fonctionne réellement ?

Le match-3 est un type de jeu qui a été largement démocratisé par les jeux mobiles (Candy Crush par exemple) et dont l’objectif est d’aligner (au moins) 3 symboles identiques pour faire évoluer la grille de jeu. Roguematch utilise ce système de jeu comme base de gameplay. Votre personnage va ainsi évoluer dans une grille de match-3 et à chaque tour vous allez faire matcher des symboles. En fonction de la situation les résultats vont varier: soin de votre personnage, dégâts sur les ennemis, … Si vous ne souhaitez pas bouger les symboles, vous pouvez décider de juste déplacer votre personnage pour le mettre dans une situation plus favorable ou pour attaquer directement un ennemi. Tout un aspect stratégique se met alors en place pour pouvoir préparer les meilleurs combos afin de détruire rapidement les monstres sur le terrain.

Le jeu repose sur un système de salle et d’étages répartis de manière aléatoire à chaque partie. Chaque salle vous mettra ainsi face à des ennemis (ou des boss) et vous pourrez obtenir en récompense de l’expérience et des objets pour booster votre personnage. Vous aurez le choix d’améliorer vos points de vie ou vos dégâts élémentaires afin d’accélérer l’élimination des monstres. La tentation est alors grande de farmer toutes les salles, mais si vous tardez un peu trop, des symboles malus vont apparaître et rendre votre partie beaucoup plus complexe !

Comme dans tout match-3, un peu de chance et beaucoup de talent vous permettront de réaliser des combos incroyable qui nettoieront la map d’un seul coup. Mais la plupart du temps, vous serez plutôt à l’économie et en mode survie. Si dans les salles classiques ce n’est pas trop gênant, j’ai trouvé que les combats de boss devenaient plus des jeux de patience et n’étaient pas très funs, ces derniers ayant beaucoup de points de vie et ne laissant pas beaucoup de place pour les combos.

D’un point de vue visuel, Roguematch joue la carte de la lisibilité, du coloré et du mignon. Il réussit plutôt bien sa formule !

Roguematch est un jeu bien pensé, mais j’ai trouvé la difficulté un peu trop élevée et la boucle de récompense pas très gratifiante après les premières runs (je suis peut-être un peu nul aussi). Cependant, si vous n’avez pas peur de vous lancer dans un jeu facile à prendre, mais néanmoins exigeant, il peut être une bonne option !