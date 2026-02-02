Alors que l’empire des Machines a volé toute liberté et dignité aux êtres humains, la princesse Hanamiya Kikuhoin, héritière de l’ancienne famille impériale, lève l’étendard de la révolte ! Ses nouveaux camarades et elle s’infiltrent dans la prison de haute sécurité « Horizon », à la recherche d’un certain Gilbert, autrefois capitaine des chevaliers, dans l’espoir de le voir s’allier à leur cause. Dans cette rébellion, leur carte maîtresse n’est autre que le fameux générateur de regrets… mais suffira-t-il à leur redonner un avenir stable et rempli d’amour ?

Ce que j’en pense

Après un premier tome qui m’avait beaucoup plu, j’étais curieux de découvrir où allait nous emmener cette suite, annoncée comme étant, déjà, le tome de clôture de cette très courte série. J’avais un peu de mal à imaginer comment l’intrigue, doucement mise en place dans l’épisode précédent, allait pouvoir se développer et se conclure de belle manière, sans être bâclée. Sans trop de surprise, je dois reconnaître que je suis assez déçu de ce côté-là : si je comprends la manière de boucler cette aventure, il y avait réellement matière à développer l’univers de manière beaucoup plus poussée, et l’œuvre dans son ensemble en serait à mon sens sortie grandie.

Malgré cela, on prend beaucoup de plaisir à parcourir ce tome, à continuer à découvrir des personnages riches et intenses. J’ai notamment beaucoup apprécié les deux antagonistes qu’on rencontre, hyper intéressants même s’ils auraient mérité d’être, là encore, plus développés et un peu plus « étirés ». De même, les relations entre les différents personnages se complexifient dans ce tome, instaurant un – et même plusieurs ! – triangles amicaux/amoureux que j’aurais beaucoup aimé voir développés plus en profondeur pour voir où l’auteur aurait pu nous emmener.

A côté de cela, le scénario développé dans ce second tome est très plaisant, différent de ce que l’on a pu voir dans l’opus précédent, mais véritablement intéressant dans les thèmes abordés, ainsi que dans la manière. On continue à plonger dans les entrailles de ce monde dystopique très dense qu’on apprend à découvrir à chaque page, et le scénario fait habilement avancer l’histoire en même temps qu’il développe notre connaissance de l’univers.

Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé ce tome 2 de Fake Rebellion, et il m’a en même temps beaucoup frustré. Tout y est très chouette, si ce n’est le fait qu’il donne envie d’en voir plus et que cela ne se passera pas. Malgré tout, c’est une lecture que je recommande à tous, amateurs de mangas ou curieux de passage.