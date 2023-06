Christina Lauren est un duo d’autrices absolument formidable, et nous les retrouvons aujourd’hui dans Twice in a Blue Moon, récemment sortie au format poche chez Hugo.

Résumé du livre.

La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit !

Dans le cas de Tate et de sa grand mère, l’imprévu prend l’apparence de deux charmants fermiers du Vermont : le grand-père Luther et son superbe petit-fils Sam.

Entre Sam et Tate, c’est le coup de foudre. Pendant deux glorieuses semaines, le couple se confie espoirs, rêves et secrets. Tate lui révèle qu’elle est la fille cachée de l’une des plus grandes stars du cinéma de la planète – un secret qu’elle n’a jamais confié à personne auparavant.. Mais alors que Tate se trouve soudain exposée à une tourmente de caméras et de reporters, elle apprend qu’elle a été trahie par la seule personne en qui elle pensait pouvoir faire confiance. Quand Sam refait surface plus de dix ans plus tard, Tate pourra-t-elle lui pardonner et raviver la flamme qui les animait durant leur escapade magique à l’étranger ? Le souhaite-t-elle vraiment ?

Mon avis.

Twice in a Blue Moon est une histoire d’amour inoubliable qui explore les thèmes de la confiance, de la trahison et des opportunités perdues. Cette romance captivante, teintée de secrets et de rêves brisés, m’a entraînée dans un voyage émotionnel intense.

L’écriture de Christina Lauren est toujours aussi fluide et émotionnellement chargée. Cela permettant de nous plonger profondément dans les pensées et les sentiments des personnages. Tate est une protagoniste complexe et nuancée, dont les doutes et les blessures sont décrits avec une certaine forme de sensibilité.

La romance entre Tate et Sam est magnifiquement rendue, avec des moments d’intimité et de complicité qui m’ont fait battre mon coeur à chaque instant.

Twice in a Blue Moon est bien plus qu’une simple romance. C’est une exploration de la confiance, de la loyauté et des décisions qui peuvent façonner toute une vie. Notre duo nous pousse à réfléchir sur les choix que nous faisons et les conséquences qu’ils peuvent avoir sur nous et sur ceux qui nous entourent.

En conclusion, j’ai adoré ma lecture. Christina Lauren est une de mes plumes préférées, je ne suis que rarement déçue par leur oeuvres. Alors si vous n’avez encore jamais lu un de leur roman, c’est l’occasion de foncer découvrir Twice in a Blue Moon.