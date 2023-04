Les 3 lieux à voir absolument !

L’été se rapproche à grands pas et vous avez une soudaine envie de dépaysement ? Cette année optez pour la Corse et faites-vous accompagner du site Corsica Ferries ! Le ferry est un moyen simple et rassurant pour tous les voyageurs, laissez-vous guider et profitez du trajet pour réaliser votre planning de vacances ! Ainsi, nous allons vous présenter ici trois lieux à voir absolument en Corse.

Les îles Lavezzi à Bonifacio

Ces îles vous feront oublier l’air citadin, l’eau turquoise et l’absence de toute maison aux alentour est une bénédiction pour tous ceux qui souhaitent radicalement changer d’air. Regardez ce bleu accompagné de ces roches blanches ! Si vous souhaitez faire trempette dans ce lieu paradisiaque, n’oubliez pas d’emmener le nécessaire pour survivre une journée sans commerce à proximité. Repas, boissons et autres sucreries devront être au préalablement mis dans la glacière puisque sur place rien ne peut vous dépanner. C’est le prix à payer pour un dépaysement total !

Piscines Naturelles de Cavu à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio

Si votre cœur penche plus pour l’eau douce et que la plage est interdite à votre compagnon à quatre pattes, les piscines naturelles sont vos alliées. Pour profiter pleinement de l’endroit, rendez-vous y en matinée ou bien hors saison, les touristes s’y font plus rares et le plaisir est décuplé. L’eau y est fraîche et l’environnement est resté sauvage. Prévoyez de bonnes chaussures et votre plus joli maillot de bain pour cet endroit, escarpé et somptueux.

Le Jardin des Abeilles à Ocana

Sur une note plus pédagogique mais pas moins divertissante et fort agréable, le jardin des abeilles se démarque par sa beauté. Situé au beau milieu de la nature, un parcours y est proposé, ce dernier est instructif pour les petits et les grands. De plus si gourmand vous êtes, vous repartirez avec des pots de miel et de bons souvenirs. Le jardin est adapté à tous, les savoirs y sont transmis avec joie par le maître des lieux.

N’hésitez pas à visiter la Corse, où la nature a su garder ses droits, vous y serez dépaysé et vous tomberez peut-être amoureux de ce lieu où https://www.corsica-ferries.fr/?ae=421 vous aura mené.