A l’heure où l’éco-responsabilité est au-devant de la scène dans tous les médias et dans la plupart de nos discussions quotidiennes, il est temps de se pencher de plus près à nos faits et gestes qui ont un véritable impact environnemental et sur nos modes de consommation qui tendent aujourd’hui heureusement à évoluer et dans le bon sens ! En effet, pourquoi ne pas apporter dès à présent notre pierre à l’édifice en consommant différemment dès maintenant et en apportant notre part d’éco-responsabilité en achetant moins mais mieux ? Jetez un œil à vos courses et plus précisément aux packs d’eau par exemple. Utilisez-vous déjà une gourde ou continuez-vous à acheter des bouteilles en plastique d’eau ? L’eau que l’on boit tous les jours et son conditionnement est l’exemple parfait. Justement, on vous présente aujourd’hui l’un des produits phares du quotidien qui ne vous quittera (bientôt) plus et qui vous permettra d’économiser 90 bouteilles en plastique par an ! Il s’agit de la gourde en inox de la marque Zeste 100% française et garantie à vie. Un geste environnemental et économique qui représente une belle base en termes d’apprentissage écologique alors qu’attendez-vous pour acquérir votre première gourde durable et locale ? C’est le cadeau de fin d’année idéal pour tout âge et pour tous les budgets !

La relocalisation et la transparence au cœur du projet ZESTE

L’aventure Zeste a débuté il y a trois ans maintenant avec une profonde volonté de proposer un produit 100% français et une transparence sans faille concernant l’ensemble de la chaîne de développement et de réalisation de la gourde. Le défi était de taille en relocalisant la production de bouteilles en inox en France et ils y sont arrivés au bout de deux ans avec aujourd’hui cinq industriels locaux qui les accompagnent. Ce n’était pas une mince affaire mais leur ambition a payé après de longs mois de labeur !

Finalement, le corps de la bouteille est fabriqué en Normandie avec différentes techniques mises à l’honneur : emboutissage, soudure, filetage, émerisage et brossage, le bouchon est injecté en Bretagne et les gravures sont effectuées dans le Grand Est. Une production donc concentrée dans la partie nord de la France ! Quant à la matière première, l’inox provient de l’Europe de l’Ouest. Qui dit produit de qualité, dit certification. N’oublions pas cet aspect qualitatif qui rendra ce produit durable dans le temps ! L’étanchéité est garantie à vie et s’il y a le moindre souci au niveau du joint en silicone, contactez la marque et il vous sera remplacé. De plus, toutes les gourdes Zeste sont certifiées Origine France Garantie® et l’entreprise faisant partie de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) est certifiée B Corp. Des certifications gages de qualité donc qui sous-entendent un engagement solide de Zeste incluant des tests pour contrôler l’alimentarité, l’étanchéité et la résistance des produits notamment.

Une gourde élégante, résistante et personnalisable

Proposée au prix de 36€, cette bouteille en acier inoxydable est commercialisée avec des bouchons de 10 différentes couleurs à choisir selon vos envies : cèdre, safran, pavot, sésame, lilas, eucalyptus, curry, cranberry, sauge ou encore myrtille ! Profitez également de l’option gravure spécialement proposée durant ces fêtes pour un achat 100% personnalisé. Au premier coup d’œil, le design est bien sympathique, moderne et épuré. La prise en main est facile et ne glisse pas. Format optimisé de 50CL, vraiment pratique pour glisser votre gourde jusque dans un sac à main ou un petit sac d’école ! L’eau reste bien fraîche plusieurs heures (attention le contenant n’est pas isotherme).

En plus de cette gourde, d’autres produits Zeste sont proposés en complément comme des housses, des sets de couverts nomades, des bouchons interchangeables ou des bouchons conçus spécialement pour la pratique de sport !

Que vous soyez une entreprise, une association, un commerce ou un particulier, cette gourde est une idée cadeau idéal car c’est un objet incontournable du quotidien, qui plus est local et responsable qui est porteur de sens ! Le design est sympa, le format de 50 CL est optimal pour un transport facile et convient pour tout budget ! L’essayer c’est résolument l’adopter.