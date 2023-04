10 Jours Encore Sans Maman, le deuxième volet de la comédie 10 Jours Sans Maman, par Ludovic Bernard est loin de faire l’unanimité.

(Encore) un faux départ

Dans cette suite, Antoine (Franck Dubosc) devenu père au foyer part en vacances à Courchevel avec ses 4 enfants et se retrouve une nouvelle fois seul, sans son épouse, à devoir gérer sa progéniture.

À peine montés dans leur train, gare aux tympans car l’activités principale des enfants est de se chamailler et d’hurler, heureusement qu’un certain Pascal va savoir les gérer, et ce avec humour pour le coup.

Car malheureusement, 5 minutes plus tard, alors que la famille arrive dans la station de ski, les cris reprennent et composent une (trop) grande partie des gags du film.

Le reste du comique se base sur des enchaînements de chutes et de situations embarrassantes pour le personnage de Dubosc, le tout sans réel fil conducteur.

En effet, on déplore un scénario assez pauvre que l’on oublie presque, ne sachant pas vraiment où veut nous mener le film jusqu’à ce qu’Antoine fasse un rencontre inattendue, même si l’intrigue qu’apportera cette dernière reste assez insuffisante.

10 Jours Encore Sans Maman peine à recevoir la note moyenne que ce soit de la part de la critique ou du public.

Un ensemble sympathique

Mais même si le tout peine à convaincre pleinement, vous trouverez forcément à rire face aux multiples épisodes de voltiges ou aux sous-entendus salaces d’une mère célibataire qui séjourne dans le même hôtel.

Certains personnages, comme le petit Jojo, ne manqueront pas de gagner vos faveurs même si l’on aurait aimé que leur personnalités soient plus développées.



Le film nous délivre aussi un beau message en voulant démontrer qu’il n’y a rien d’honteux pour un homme à être père foyer, si ce n’est même le plus beau métier qu’il puisse exercer.

Même si peu approfondis, le film aborde des sujets intéressants comme l’émancipation d’une maman qui réalise ses rêves de carrière ou les premiers tourments des enfants.

Pour les plus résignés, vous trouverez peut-être votre bonheur parmi les autres sorties cinéma de la semaine !