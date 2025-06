Le but sera ainsi de faire aller l’histoire dans son sens en choisissant de distribuer plus ou moins de son énergie. Ce principe permet d’intégrer une dimension stratégique au jeu, basé sur le pari de savoir si notre adversaire choisira de mettre beaucoup d’énergie ou non durant le tour. Lorsque nous gagnons une manche en réussissant à influencer l’histoire, nous récupérons notre carte ainsi que celle de l’adversaire. Pour gagner la partie, il faut faire en sorte que l’adversaire n’ait plus aucune carte de personnage dans sa main.

