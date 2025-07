CrafTAE est un jeu de cartes stratégique mêlé à de la survie édité et développé par mappe.

Un concept original

Dans ce jeu, notre objectif principal sera de survivre aux vagues d’ennemis voulant attaquer notre village. Pour ce faire, il faudra réussir à les éliminer tout en maintenant nos villageois en vie.

Le gameplay se base sur les combinaisons de cartes. En effet, pour obtenir des ressources, nous devons lier les cartes entre elles pour produire de nouveaux matériaux. Ce principe est, d’ailleurs, similaire à celui de Sizzle & Stack, que nous avons précédemment testé.

Ces combinaisons vont ainsi permettre de débloquer de nouveaux éléments nécessaires à la survie de notre village. Au départ, nous commençons la partie avec un village, un villageois ainsi que deux terrains à explorer. Ces derniers peuvent être choisis en début de partie et nous permettent d’obtenir nos premières ressources. Un donjon de monstres est également présent et rythme la partie à travers les vagues d’ennemis qui apparaissent au bout d’un certain temps.

Grâce aux ressources récoltées dans les différents terrains, nous pouvons commencer à fabriquer nos premiers éléments par nous-mêmes. La première chose à faire est de trouver de quoi se nourrir car la faim est un des aspects les plus importants du jeu. Chaque personnage possède une barre de satiété qui se vide au fil du temps et plus vite s’il réalise une tâche.

Par la suite, nous pouvons fabriquer des bâtiments, nous permettant de récupérer chaque ressources correspondante. Par exemple, il est possible de construire une cabane de bûcheron qui permet de récolter du bois sans avoir à utiliser une carte arbre. On retrouve la même chose avec les autres matériaux et, plus tard, avec les produits manufacturés. L’objectif sera, à terme, de devenir autonome vis-à-vis de toutes les ressources dont nous avons besoin. Ces ressources permettront notamment de réaliser notre but principal, à savoir éliminer les ennemis du donjon qui nous veulent du mal. En effet, certains éléments nous permettent de fabriquer des armes pouvant transformer nos simples villageois en soldats. Cette transformation se traduit par la modification d’un autre aspect mis en place par le jeu : les statistiques des personnages. Chaque être vivant est ainsi doté de points de vie et, pour certains, de points d’attaques, notamment les villageois et ennemis. Fabriquer des armes nous permet donc d’augmenter les points de vie et points d’attaques de nos villageois, mais cela ralentit leur production de cartes.

Toutes ces facettes de gameplay nous sont expliquées dans un tutoriel très bien construit qui nous guide pas à pas afin que l’on comprenne comment fonctionnent toutes les mécaniques de jeu.

Une gestion et une survie poussées à l’extrême

Heureusement, d’ailleurs, que le tutoriel est là pour nous aider. En effet, la gestion des ressources ainsi que de leurs modifications est extrêmement poussée et demande une organisation parfaite. Si vous ne rangez pas toutes ces cartes dès que vous les obtenez et que vous les laissez là où elles sont, vous pouvez être certain de perdre la partie. Une mauvaise organisation est forcément synonyme de défaite. Les éléments les plus avancés requièrent plusieurs ressources, rendant l’organisation essentielle. Si les cartes sont dans le désordre, la recherche prendra beaucoup plus de temps et les villageois ne seront pas prêts à faire face aux assauts ennemis. Pour vous donner un exemple, dans ma première partie, c’est le manque d’organisation qui a causé ma défaite, et ce, dans la partie du tutoriel. Étant donné que le jeu devient de plus en plus complexe au fil des parties, il est très important de partir sur de bonnes bases afin de se donner toutes les chances pour réussir.

Pour nous soulager dans notre aventure, il existe un menu pause. Ce dernier sera très utile pour nous organiser et commencer certaines fabrications. Il sera souvent nécessaire de passer de nombreuses minutes dans ce menu afin d’être prêt pour relancer la partie. En plus de cette fonctionnalité, un guide, sous forme de livre de recette, nous permet de retrouver tous les éléments ainsi que leur utilité et le moyen de les récupérer. Cette aide est également très utile puisque l’on découvre tout le temps de nouvelles ressources et il serait très difficile de retenir toutes les combinaisons possibles.

Malgré ces aides, il est tout de même complexe de venir à bout de la partie étant donné qu’il faut, à la fois, réussir à gérer notre nourriture, ce qui est déjà en soi un défi de taille, mais également essayer d’avancer technologiquement afin de pouvoir créer des armes et se mesurer aux monstres qui sortent du donjon tout au long du jeu. Cette double gestion impose un challenge intense demandant une grande réflexion pour le surmonter.

Un environnement propice à la découverte

C’est aussi par sa direction artistique que le jeu nous donne envie d’enchainer les parties. En effet, les visuels simplistes ainsi que le sound design rendent l’expérience de jeu très agréable et offrent une certaine satisfaction lorsque l’on manipule les différents éléments.

Comme je le disais, les visuels sont parfaits pour ce type de jeu : ils sont simplistes et donc facile à différencier les uns des autres mais également très explicites, il est donc aisé de savoir à quels items chacune des cartes correspond.

Le sound design est, lui aussi, très réussi : chaque action est suivie du son qui colle parfaitement avec. Cela donne une identité propre au jeu et renforce grandement l’immersion.

La direction artistique contrebalance efficacement la difficulté du jeu, en apportant une touche mignonne qui donne envie de persévérer pour découvrir tout ce qu’il a à offrir.

Conclusion : Un concept original et un défi à la hauteur

CrafTAE nous propose donc une expérience originale, mêlant jeu de cartes stratégique et jeu de survie, le tout dans un environnement nous donnant envie de nous plonger dans l’univers du jeu.

Pour les amateurs de défis, le jeu saura vous offrir ce que vous recherchez grâce à son système de gestion qui demandera de l’investissement pour optimiser au mieux ses parties.C’est donc, pour moi, une réussite : CrafTAE nous entraîne dans son univers avec brio. Mais attention : sous ses airs mignons se cache un vrai défi réservé aux joueurs les plus rigoureux.