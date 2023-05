Nous avons déjà vu quelques situation historiques pour le moins originales dans cet article. Ajoutons à cette liste 3 anecdotes tout aussi étonnantes !

Le parapluie mortel

En 1978, un homme nommé Georgi Markov a été assassiné à Londres par des espions bulgares. Les espions ont utilisé un parapluie modifié pour tirer une petite balle empoisonnée dans la jambe de Markov. Il est mort plusieurs jours plus tard dans des souffrances indéniables. Un gadget digne de Mission Impossible ou des Totally Spies !

« L’Etat c’est moi ! »

En 1895, Joshua Norton s’est déclaré lui-même empereur des États-Unis. Il a imprimé sa propre monnaie, a publié ses propres décrets et a même ordonné la construction d’un pont suspendu entre San Francisco et Oakland. Les citoyens de San Francisco ont joué le jeu et ont accepté Norton comme leur empereur. Un destin original qui a fait le bonheur de cet homme au titre factice ! C’est Joshua Norton sur l’image de garde de l’article, nous voyons qu’il s’agissait d’une personnage original.

Plus de peur que de mal

En 1962, un homme nommé Wally Herbert est devenu la première personne à traverser le pôle Nord en traîneau à chiens. Lorsqu’il est arrivé, il a découvert qu’il avait accidentellement marché en territoire soviétique. Les Soviétiques ont été très gentils avec et lui ont offert du thé chaud et des biscuits avant de le laisser partir. Plus de peur que de mal pour Wally !

Certaines destinées nous donnent de nombreuses anecdotes très intéressantes, parfaites pour briller en soirée en compagnie de vos proches !