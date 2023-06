Visiter l’antre d’un club est pour les fans de sport l’une des meilleures activités après (évidemment) assister à un match. Beaucoup de stades européens proposent aujourd’hui des visites, permettant ainsi aux fans des clubs de découvrir les coulisses des grands matchs : les vestiaires, le tunnel, les musées avec les trophées et la pelouse ! Conso-Mag a réuni pour vous les stades de chacun des cinq grands championnats d’Europe de football à visiter absolument !

Série A – San Siro (AC Milan/Inter Milan)

Officiellement connu sous le nom de Stadio Giuseppe Meazza, le San Siro est le stade partagé par l’AC Milan et l’Inter Milan. Ce stade historique est considéré comme l’un des temples du football italien et offre une expérience unique aux amateurs de football. Construit en 1926, le stade de San Siro a été nommé en l’honneur de Giuseppe Meazza, l’une des légendes du football italien qui a joué pour les deux clubs milanais. Avec une capacité d’environ 80 000 places, il a de quoi accueillir les supporters italiens comme il se doit pour les matchs de deux des plus grosses équipes du pays !

Concernant la visite, elle coûte 20 euros pour les adultes et 13 euros pour les enfants. L’entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. Vous devriez cependant vous dépêcher, ce stade mythique sera détruit après les Jeux Olympiques d’hiver de 2026 qui se dérouleront en Italie.

Premier League – Old Trafford (Manchester United)

Direction l’antre des Red Devils en Angleterre. Construit en 1910, Old Trafford a connu de nombreuses rénovations au fil des ans pour devenir un stade moderne d’une capacité d’environ 74 000 places. Il offre une expérience de match incroyable avec une atmosphère indescriptible grâce à la passion débordante des supporters de Manchester United. Et on connaît la ferveur des britanniques ! Old Trafford est un stade mythique dans le monde du football au même titre que le club qu’il accueille.

Sachez que vous pouvez également organisez votre anniversaire dans ce stade (à condition de réserver à l’avance évidemment et d’y mettre le prix). Le tarif adulte s’élève à 28£ en ayant réservé (environ 33 euros) pour un adulte et 15£ (environ 17,50 euros) pour un enfant.

Ligue 1 – Le Stade Vélodrome (Olympique de Marseille)

Le Stade Vélodrome, officiellement connu sous le nom de Stade Orange Vélodrome pour des raisons de parrainage, est un stade situé dans la belle ville de Marseille. Il est le domicile de l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus célèbres et titrés du football français. Inauguré en 1937, le Stade Vélodrome est l’un des stades les plus emblématiques de France. Il a été entièrement rénové à plusieurs reprises, la dernière grande rénovation ayant eu lieu en prévision de l’Euro 2016. Une architecture unique bien visible depuis l’espace selon Thomas Pesquet ! Aujourd’hui, il peut accueillir près de 67 000 spectateurs.

Concernant les prix, plein tarif une visite vous coûtera 18 euros, pour les 12/25 ans ce sera 15 euros et 12 euros pour les 6/11 ans. C’est là que vous pourrez observer la seule coupe aux grandes oreilles en France. Elle fut gagnée bravement en 1993 par les marseillais sous la présidence de Bernard Tapie.

Liga – Camp Nou (FC Barcelone)

Direction l’autre côté des Pyrénées pour aller visiter le lieu de spectacle du Barça ! Ce stade a vu passer les plus grands noms du football que ce soit des joueurs à domicile ou extérieurs. C’est presque un incontournable pour tous les fans de sport qui passent par la Catalogne. Le Camp Nou fut inauguré en 1957, et est aujourd’hui l’un des plus grands stades d’Europe, avec une capacité d’environ 99 000 places. Le stade a lui aussi connu plusieurs rénovations au fil des ans pour satisfaire la passion et le nombre exponentiel des supporters espagnols.

Prévoyez environ 1h30 pour arpenter cet édifice imposant. La visite vous coûtera 28 euros en réservant en avance (31,50 euros sans) et 21 euros pour les enfants. L’entrée est gratuite pour les plus petits jusqu’à 4 ans. Vous pourrez visiter le musée, entrer dans une salle immersive 360 et vous asseoir dans les tribunes en vous imaginant en plein match. Visiter la Sagrada Familia ou le Camp Nou ? Le mieux c’est de faire les deux !

Bundesliga – Allianz Arena (Bayern Munich)

On termine notre petit tour européen par la Bavière et plus précisément la ville de Munich. L’Allianz Arena est la maison du fameux Bayern Munich, club allemand le plus titré d’Allemagne. C’est le stade le plus récent des dernières. Ouvert en 2005, l’Allianz Arena est un stade moderne, notamment grâce à sa façade extérieure, très souvent illuminée à l’aide de néons. Cet édifice s’enrobe souvent d’un rouge éclatant, le rouge qui représente si bien Bayern Munich. Il peut également arborer d’autres couleurs en fonction des évènements qui ont lieu dans le monde.

Comptez 19 euros la visite pour un adulte et 11 euros pour les enfants de 6 à 13 ans.