Tombée sous le joug de l’empire des Machines, l’humanité a été classée en fonction de ses capacités. Hanamiya, héritière du trône de l’ancien empire de Einheit, rallie à elle les orphelins de rang F dans l’espoir de lancer, un jour, une grande rébellion. Dans cette lutte acharnée, le « death genesis drive » pourrait bien être le dernier espoir des hommes, le tremplin leur permettant d’en finir avec ce monde d’acier qui entrave leur avenir !

Ce que j’en pense

Cette nouvelle série en 2 tomes, disponibles simultanément chez Mana, est une vraie belle découverte. Très vite, on est absorbé dans ce monde dystopique efficace, bien qu’un peu convenu, où deux grands principes régissent le monde : les machines ont gagné la guerre contre l’humanité, et les humains sont désormais classés selon des rangs en fonction de leur utilité dans cette nouvelle ère. Malgré tout, l’univers fonctionne de manière très cohérente, et on a toujours hâte de découvrir la zone suivante.

Les deux personnages principaux, dont on va suivre les péripéties après une alliance quelque peu forcée, sont bien écrits, même s’ils manquent encore un peu de profondeur dans ce premier tome. J’ai hâte de les voir développer davantage, et surtout Kicca dont on ne sait dévoile presque rien, de ses motivations à l’origine de son pouvoir. Paradoxalement, ce sont davantage sur les personnages secondaires, rencontrés en cours de chemin, que Fake Rebellion trouve sa zone de génie. Ils sont tous particulièrement touchants, et je pense notamment aux orphelins, mais surtout à Nancy, qui a su véritablement me faire un gros pincement au cœur.

D’un point de vue du dessin, le titre est une très belle réussite. J’ai surtout beaucoup apprécié la deuxième zone de l’aventure, aux décors plus ouverts, permettant un style visuel plus doux que celui du début, ce qui m’a facilité la lecture. Les combats et scènes d’actions sont également de très bonne qualité, particulièrement lisibles même s’il se passe beaucoup de chose à l’image, ce qui est une vraie réussite.

En un mot comme en cent, ce premier tome de Fake Rebellion est pour moi une véritable réussite. J’ai hâte de découvrir la suite de l’aventure, d’en apprendre plus sur les personnages et sur ce monde, et de voir comment tout cela se terminera. J’ai un peu peur qu’avoir seulement 2 tomes au total limite les choses et qu’on ne survole que certains aspects, mais je reste malgré tout très enthousiaste !

