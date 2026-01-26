Bon, je vous avais dit que vous seriez légèrement tranquilles pour le mois de janvier, mais c’est fini. On remet le bleu de chauffe, on va devoir enchaîner les centaines d’heure de jeu pour pouvoir venir à bout de ce février 2026 qui est déjà intense comme jamais. Non mais regardez moi ça !

On commence avec le remake de DQ VII (que je n’ai jamais fait et que j’ai hâte de découvrir !). Heureusement, je passe mon tour sur Nioh, trop dur pour moi, pour enchaîner ensuite sur Mewgenics (le nouveau jeu du papa de Super Meat Boy et The Binding of Isaac) et Romeo is a Dead Man (le nouveau Suda51). Le lendemain, quelques parties sur le nouveau Mario Tennis, avant de plonger dans le cauchemar de Reanimal. De quoi s’échauffer avant le gros morceau de fin de mois, le nouveau Resident Evil Requiem (et les sorties Switch 2 des épisodes 7 et 8, si ça vous branche !)

Voici la liste !

Ace of Thunder – 3 février

Dragon Quest VII Reimagined – 5 février

Deus Ex Remastered – 5 février

My Hero Academie : All’s Justice – 6 février

Nioh 3 – 6 février

PGA Tour 2K25 (Switch 2) – 6 février

Mewgenics – 10 février

Romeo is a Dead Man – 11 février

BlazBlue : Entropy Effect X – 12 février

Mario Tennis Fever – 12 février

RIDE 6 – 12 février

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 12 février

High on Life 2 – 13 février

Reanimal – 13 février

Avowed (PS5) – 17 février

Ys X : Proud Nordics – 20 février

Tales of Berseria Remastered – 26 février

Towerborn – 26 février

Resident Evil Requiem – 27 février

Resident Evil Village (Switch 2) – 27 février

Resident Evil VII (Switch 2) – 27 février

Et pour vous ?