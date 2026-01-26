Bon, je vous avais dit que vous seriez légèrement tranquilles pour le mois de janvier, mais c’est fini. On remet le bleu de chauffe, on va devoir enchaîner les centaines d’heure de jeu pour pouvoir venir à bout de ce février 2026 qui est déjà intense comme jamais. Non mais regardez moi ça !
On commence avec le remake de DQ VII (que je n’ai jamais fait et que j’ai hâte de découvrir !). Heureusement, je passe mon tour sur Nioh, trop dur pour moi, pour enchaîner ensuite sur Mewgenics (le nouveau jeu du papa de Super Meat Boy et The Binding of Isaac) et Romeo is a Dead Man (le nouveau Suda51). Le lendemain, quelques parties sur le nouveau Mario Tennis, avant de plonger dans le cauchemar de Reanimal. De quoi s’échauffer avant le gros morceau de fin de mois, le nouveau Resident Evil Requiem (et les sorties Switch 2 des épisodes 7 et 8, si ça vous branche !)
Voici la liste !
- Ace of Thunder – 3 février
- Dragon Quest VII Reimagined – 5 février
- Deus Ex Remastered – 5 février
- My Hero Academie : All’s Justice – 6 février
- Nioh 3 – 6 février
- PGA Tour 2K25 (Switch 2) – 6 février
- Mewgenics – 10 février
- Romeo is a Dead Man – 11 février
- BlazBlue : Entropy Effect X – 12 février
- Mario Tennis Fever – 12 février
- RIDE 6 – 12 février
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 12 février
- High on Life 2 – 13 février
- Reanimal – 13 février
- Avowed (PS5) – 17 février
- Ys X : Proud Nordics – 20 février
- Tales of Berseria Remastered – 26 février
- Towerborn – 26 février
- Resident Evil Requiem – 27 février
- Resident Evil Village (Switch 2) – 27 février
- Resident Evil VII (Switch 2) – 27 février
Et pour vous ?
