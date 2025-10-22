Flip 7, c’est le jeu de société star du moment. Sorti au coeur de l’été 2025, le jeu édité en France par Catch Up Games fait énormément parler de lui et est devenu en très peu de temps une des nouvelles stars du jeu de société accessible et familial. On l’a découvert de notre côté, et je vous en parle tout de suite !

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

« Le meilleur jeu de cartes de tous les temps », rien que ça ! C’est comme ça que l’éditeur du jeu présente son bébé, le notant fièrement sur la boîte elle-même. Est-ce une prophétie autoréalisatrice, ou la reconnaissance d’une évidence même ? Si mon avis est nettement plus nuancé, c’est évident que nous avons passé un excellent moment en famille.

Le principe de Flip 7 est on ne peut plus simple, et repose sur le concept du « stop ou encore », que je vous avais déjà présenté dans Sweeet! notamment. Le principe est simple : jouer une succession de manches, accumuler des points, et tenter d’être le premier à passer le barre des 200 points.

Lorsque c’est votre tour de jouer, un choix simple s’offre à vous : stop, ou encore ? Allez-vous piocher une nouvelle carte, ou stopper votre manche ici et empocher les points accumulés ? Si vous choisissez de piocher, et que vous obtenez un numéro que vous n’aviez pas encore, c’est tout bon : vous restez en vie, et pourrez rejouer au prochain tour. En revanche, si vous piochez un numéro que vous aviez déjà, vous perdez tout et marquerez 0 point pour cette manche. A tout moment, vous pouvez donc décider de stopper votre manche, et d’accumuler les points glanés jusqu’à maintenant. Vous pouvez aussi tenter de réaliser le Flip 7, à savoir réussir à obtenir 7 cartes numéro différentes, ce qui vous fait remporter la manche, marquer vos points ainsi que 15 points bonus qui peuvent réellement faire la différence en fin de parcours.

Le twist ? Les cartes principales sont numérotées de 1 à 12. Il y a 12 cartes numérotées 12, 11 cartes 11, 10 cartes 10, et ainsi de suite. Il y a même une carte 0, également. Les cartes qui ont la plus forte valeur sont donc celles qui sont présentes en plus grand nombre dans le paquet, avec tout le risque que cela représente de piocher plusieurs fois une même carte, et de tout perdre. Allez-vous être raisonnable, ou gourmand ?

Quelques cartes bonus sont également de la partie et apportent un côté piquant très sympa : la carte « seconde chance », qui vous offre une vie supplémentaire en cas de pioche d’un doublon ; la carte « trois à la suite » qui peut vous faire piocher pour vous ou un adversaire 3 cartes d’un coup, idéale pour saborder un joueur qui a déjà beaucoup de cartes devant lui ; le « stop », qui arrête immédiatement un joueur ; et enfin quelques cartes qui confèrent un bonus de points ou multiplient votre score en cours ! De quoi apporter une variété très chouette.

Flip 7 est un jeu hyper accessible, dont les règles s’apprennent en 2 minutes, et qui permet de réunir toute la famille autour de la table. Ce côté « Stop ou encore » nous a fait penser à une soirée casino à la table de black jack, le côté financier en moins ! On a tout de même pu apercevoir dans la famille qui était raisonnable, ou qui était gourmand. Oui, c’est moi le gourmand et je n’ai jamais gagné une partie… !