La bataille du glyphosate de Aurore Gorius et David Lopez

Monsanto est probablement l’une des entreprises les plus connues, notamment à cause de son fameux Roundup le désherbant le plus utilisé au monde. Au cœur de multiples scandales (risque pour la santé, risque pour la biodiversité, …), le Roundup fut un temps en danger en Europe. Cependant, son droit d’utilisation a été renouvelé de 10 ans en 2023, décision allant à l’encontre de toutes les études scientifiques. Comment est-ce possible ? Aurore Gorius et David Lopez mènent l’enquête sur les capacités d’influence de Monsanto au plus haut niveau des instances européennes !

Les auteurs vont tout d’abord nous présenter l’histoire de Monsanto et des premiers pas du Roundup dans le monde agricole. Grâce au glyphosate, molécule miracle, il permet d’augmenter grandement la productivité des parcelles agricoles. Mais rapidement, des premiers cas inquiétants de cancer vont apparaître et des études scientifiques vont commencer à pointer du doigt les risques liés à une utilisation massive du Roundup. Malgré les études scientifiques, les cancers, les procès et les actions collectives contre Monsanto, rien n’y fait, le glyphosate continue d’être autorisé sur le sol européen.

Il est temps pour le lecteur d’aller faire un tour à Bruxelles, capitale européenne et lieu de décision de nombreuses lois impactantes pour l’UE. Et la législation sur le glyphosate en fait bien évidemment parti ! Cette partie est la plus instructive pour le lecteur car elle va mettre en avant le pouvoir des lobbies et des grandes entreprises mondiales, capables d’influencer des lois impactant des millions de citoyens.

Toute cette enquête est portée par un style graphique assez complet. L’alternance des environnements (urbain et agricole) et des plans plus serrés sur les personnalités impliquées (José Bové, Marie Toussaint, …) est une vraie réussite et plonge complètement le lecteur dans l’enquête !

J’ai adoré cette BD. Que vous soyez ou non proche de la cause écolo, que vous soyez ou non sensible aux risques liés au glyphosate, la mise en lumière du pouvoir des lobbies et de leurs méthodes pas très « fair play » est une raison pour lire cette BD, l’avoir dans sa bibliothèque et la faire lire au plus grand nombre !

Merci aux éditions Steinkis pour l’envoi du livre !

Fiche récap