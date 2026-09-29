Dès sa couverture, Plongée en Addicto annonce assez clairement son programme. Les drogues, les médicaments, l’alcool et les jeux d’argent ne représentent que la partie visible d’un énorme iceberg. En dessous, il y a les blessures, les familles, la solitude, la honte et tout ce qui peut conduire quelqu’un à chercher un refuge dans une substance ou un comportement.

Pour écrire cette bande dessinée documentaire, Pauline Aubry s’est immergée dans deux structures spécialisées : le CSAPA Horizons, qui accompagne notamment des femmes enceintes et de jeunes mères confrontées à des addictions, puis l’hôpital Marmottan, lieu historique de l’addictologie en France. Elle y a rencontré des patients, des soignants et d’anciens consommateurs, mais aussi suivi une formation consacrée aux drogues et aux mécanismes de la dépendance.

Autant vous prévenir : le résultat est dense. Très dense, même.

Un livre qui veut vraiment expliquer

Plongée en Addicto ne se contente pas d’aligner quelques témoignages difficiles pour nous tirer une larme. Pauline Aubry cherche à comprendre tout le système : les différentes substances, leurs effets sur le cerveau, le circuit de la récompense, le manque, le fameux « craving », mais aussi l’histoire de la prise en charge et les principes de réduction des risques.

Il y a donc énormément d’informations, de définitions et de petites notes manuscrites qui viennent compléter les planches. J’aime beaucoup ce choix graphique. Ces écritures donnent l’impression de parcourir un carnet rempli pendant les immersions de l’autrice. Cela permet aussi de rendre un peu plus digeste un contenu qui aurait facilement pu ressembler à un gros dossier médical.

Facilement ne veut pas dire légèrement, toutefois. Les parcours racontés sont lourds, parfois franchement éprouvants, notamment lorsqu’il est question de grossesse, de relations familiales détruites ou d’années entières passées sous l’emprise d’un produit. Ce n’est clairement pas le genre de BD que l’on avale distraitement en vingt minutes.

Soigner sans juger

Le livre défend surtout une idée qui paraît toute simple, mais change complètement le regard porté sur les personnes dépendantes : demander uniquement « qu’est-ce que tu consommes ? » ne suffit pas. La vraie question est plutôt « pourquoi en as-tu besoin ? ».

L’addiction n’est alors plus présentée comme un manque de volonté ou une accumulation de mauvaises décisions. Elle peut devenir une solution provisoire trouvée pour survivre à une douleur, avant de finir par prendre toute la place. Le soin consiste donc autant à réduire ou arrêter la consommation qu’à reconstruire une relation stable, sans jugement et suffisamment solide pour que la parole puisse circuler.

Visuellement, le dessin coloré et légèrement caricatural de Pauline Aubry apporte heureusement un peu d’air. J’aime beaucoup son trait, ainsi que la manière dont les schémas, les dialogues et les annotations manuscrites se mélangent. Cette douceur graphique ne gomme jamais la gravité du sujet, mais elle évite que l’ensemble devienne totalement étouffant.

Plongée en Addicto reste une lecture exigeante, chargée et parfois difficile. Mais cette densité paraît rarement gratuite. On en ressort avec beaucoup d’informations en tête et, surtout, avec un regard un peu moins simpliste sur les addictions et celles et ceux qui les vivent.

Merci aux éditions Steinkis pour l’envoi du livre !

Fiche récap