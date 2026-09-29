Octobre s’annonce chargé. Entre les grandes licences qui reviennent, les nouvelles sorties qui veulent se faire une place et les classiques qui ressortent du placard, votre liste de jeux à faire risque encore de s’allonger. Et on ne pourra même pas tout mettre sur le dos de GTA VI, qui attend novembre.

Côté gros rendez-vous, Gears of War: E-Day remonte aux origines de l’invasion Locuste, tandis qu’Ace Combat 8 nous remet aux commandes d’un avion de chasse. Star Wars: Galactic Racer, lui, troque les sabres laser contre des courses à toute vitesse. Après notre test de Star Wars Outlaws, on est curieux de voir ce que donnera cette autre virée dans la galaxie.

La deuxième moitié du mois ne ralentit pas : Castlevania: Belmont’s Curse, Final Fantasy Resonance, Call of Duty: Modern Warfare 4 et Phantom Blade Zero arrivent presque à la suite. On garde aussi un œil sur Ratatan, le cousin spirituel de Patapon, et Valor Mortis, qui imagine un XIXe siècle napoléonien nettement moins accueillant que dans les livres d’histoire.

Enfin, octobre donne une bonne excuse pour retrouver de vieilles connaissances. Les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 débarquent sur Switch 2, quelques années après notre test de Resident Evil 4 Remake. Kingdom Hearts, Tales of Eternia et Dynasty Warriors 3 sont également de retour. Quant à Enshrouded, déjà disponible sur PC, il franchit enfin le cap de la version 1.0.

Le calendrier des sorties d’octobre 2026

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered – 1er octobre (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

– 1er octobre (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) Ghost of Yōtei: Édition complète / Échos de Sekigahara – 1er octobre (PS5)

– 1er octobre (PS5) Ace Combat 8: Wings of Theve – 2 octobre (PS5, Xbox Series, PC)

– 2 octobre (PS5, Xbox Series, PC) Gears of War: E-Day – 6 octobre (Xbox Series, PC)

– 6 octobre (Xbox Series, PC) Star Wars: Galactic Racer – 6 octobre (PS5, Xbox Series, PC)

– 6 octobre (PS5, Xbox Series, PC) Kingdom Hearts Collection [I–III] – 8 octobre (PS5, Switch 2)

– 8 octobre (PS5, Switch 2) Valor Mortis – 13 octobre (PS5, Xbox Series, PC)

– 13 octobre (PS5, Xbox Series, PC) Castlevania: Belmont’s Curse – 15 octobre (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

– 15 octobre (PS5, Xbox Series, Switch, PC) Ratatan – 15 octobre (PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2)

– 15 octobre (PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2) Enshrouded, version 1.0 – 15 octobre (PC)

– 15 octobre (PC) Resident Evil 2, 3 et 4, versions Switch 2 – 16 octobre (Switch 2)

– 16 octobre (Switch 2) Tales of Eternia Remastered – 16 octobre (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

– 16 octobre (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC) Final Fantasy Resonance – 22 octobre (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

– 22 octobre (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC) Nintendo Switch Sports Resort – 22 octobre (Switch 2)

– 22 octobre (Switch 2) Call of Duty: Modern Warfare 4 – 23 octobre (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

– 23 octobre (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) Phantom Blade Zero – 29 octobre (PS5, PC)

Et vous, lequel passe en premier dans votre pile de jeux à faire ?