Dalí c’est moi ! de Ian Gibson et Quique Palomo

Le nom de Salvador Dalí résonne dans tous les esprits comme un génie de la peinture et de l’imagerie surréaliste. La Persistance de la mémoire (plus connu comme le tableau des montres molles) est gravé dans toutes nos têtes. Pourtant, on connaît assez peu la vie de cette artiste hors-norme. Personnellement, à part pour ses tableaux les plus connus et sa relation avec Amanda Lear, je n’ai jamais entendu grand chose de sa vie.

Ian Gibson est tout d’abord connu pour être le biographe de Frederico Garcia Lorca. Ce nom ne vous dit probablement rien et c’est normal ! Mais il s’agit de l’une des personnes les plus proches de Salvador Dalí. Et c’est la raison pour laquelle Gibson a pu obtenir la confiance de l’artiste et le rencontrer au crépuscule de sa vie. Les échanges qu’ils ont alors pu avoir sont retranscrits dans cet ouvrage graphique, relatant la vie effréné et controversée d’un des artistes les plus connus de la planète.

Le lecteur va alors découvrir un Salvador Dalí aux multiples facettes. S’il est tout d’abord un artiste surréaliste et révolutionnaire, cela ne l’empêchera pas de se renier pour se rapprocher du franquisme et de l’église afin de pouvoir rentrer en Espagne après la Seconde Guerre Mondiale. Grâce à sa maîtrise de la communication et de son image, il parvient à devenir un artiste incontournable des galeries mondiales ! Les auteurs prennent le parti de raconter la vie de Dalí de manière chronologique et ne s’accordent que très peu d’écart ! A l’instar du personnage principal, il faut noter que l’ouvrage est extrêmement bavard !

Grâce au trait de Quique Palomo, cette bande dessinée alterne les styles et tend à se rapprocher de l’imaginaire surréaliste et « aléatoire » de Dalí (collage, peinture, …). Ce grand melting-pot est plutôt une réussite mais peu parfois troubler !

J’ai plutôt apprécié cette lecture même si certains passages m’ont un peu moins passionnés. C’est dans tous les cas une belle expérience visuelle et une première approche très instructive sur la vie mouvementée et surprenante de Dalí !

Merci aux éditions Steinkis pour l’envoi du livre !

Fiche récap