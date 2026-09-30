Pendant longtemps, le Bandido classique a été l’un des jeux préférés de Noah. On l’emportait en vacances, il lui arrivait d’y jouer seul en attendant que les grands terminent de discuter, et il a même réussi à réunir trois générations autour de la table. J’en avais parlé ici, avec beaucoup d’affection pour ce petit jeu qui finit toujours par prendre une place folle. Alors quand Bandido Alcatraz est arrivé, on avait forcément envie de retrouver ça.

Cette fois, on ouvre les tunnels

Le principe prend le Bandido original à rebours. Au lieu de boucher toutes les issues pour garder le prisonnier enfermé, on l’aide à quitter Alcatraz. Il faut construire un chemin vers la sortie, récupérer de l’équipement et empêcher la montée des eaux d’inonder les tunnels. Le tout reste coopératif, dans une petite boîte prévue pour 1 à 4 joueurs dès 6 ans, avec des parties annoncées autour de 15 minutes.

L’idée nous plaisait bien. Changer de camp après toutes ces parties passées à contrarier Bandido, c’était plutôt amusant. Et on retrouve ce plaisir immédiat de poser une carte, de regarder les galeries s’étendre et de discuter du chemin à prendre. Sur ces points-là, on reconnaît bien le jeu qu’on aimait.

Plus de choses à gérer, moins de plaisir chez nous

Là où Bandido allait droit au but, Alcatraz nous a demandé de jongler avec plusieurs objectifs. Il nous a paru un cran plus difficile, ce qui n’est pas un défaut en soi : on pouvait très bien avoir envie d’un nouveau défi. Mais la gestion de l’eau ne nous a pas particulièrement amusés. Même constat pour la collecte de l’équipement avant de pouvoir fuir. Ces ajouts compliquent l’évasion sans nous donner, en retour, beaucoup plus envie de relancer une partie.

C’est probablement aussi une affaire d’attentes. Le Bandido classique fonctionnait chez nous parce qu’on pouvait le sortir sans réfléchir : Noah comprenait immédiatement l’objectif, chacun apportait son idée et on se retrouvait embarqués dans la partie. Alcatraz conserve la petite boîte et le plaisir de construire ensemble, mais perd un peu de cette évidence.

On ne regrette pas d’avoir tenté l’évasion, surtout après tout le temps passé avec Bandido. Simplement, si Noah nous demande lequel on ressort ce soir, je pense qu’on retournera surveiller les tunnels de la prison d’origine. Cette version anniversaire parlera sans doute davantage aux familles qui connaissent déjà le premier jeu et qui ont envie d’un défi supplémentaire.