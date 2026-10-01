Dans Dodo, il fallait déjà sauver un œuf assez incroyable : posé sur une pente, il roule beaucoup plus lentement qu’on ne l’imagine. Dodo Ahoi ! récupère cette trouvaille et l’embarque sur un bateau à bascule. Mauvaise idée pour la tranquillité de l’équipage, excellente idée pour un jeu de société.

« Il va tomber ! » devient vite la phrase de la partie

Le but est d’emmener le bateau d’île en île sans laisser l’œuf passer par-dessus bord. À son tour, on joue une carte de même couleur ou de même symbole que la précédente, puis on avance sur le plateau. Sur le trajet, on récupère des jetons qui permettent de déplacer le Dodo sur le bateau. Comme il sert de contrepoids, le placer au bon endroit peut faire repartir l’œuf dans l’autre sens et sauver toute l’équipe. S’il tombe à l’eau, tout le monde perd.

Expliqué comme ça, le mécanisme paraît sage. Sauf qu’il y a cet œuf, toujours en mouvement, qu’on surveille du coin de l’œil pendant que quelqu’un réfléchit à sa carte. C’est lui qui donne son rythme au jeu. La décision n’est pas très compliquée, mais elle devient soudain beaucoup plus pressante quand le chargement approche du bord.

J’aime bien aussi que l’objet central ne soit pas seulement là pour faire joli sur la table. Le bateau, le Dodo et l’œuf racontent immédiatement ce qu’il faut faire. Pour un jeu familial, c’est précieux : les enfants comprennent pourquoi on coopère avant même de maîtriser tous les petits détails de la règle.

Un jeu familial qui gagne à laisser les enfants décider

Prévu pour 2 à 4 joueurs dès 7 ans, Dodo Ahoi ! propose des parties d’environ 20 à 25 minutes. Les tours sont simples, mais il faut à la fois choisir son chemin, récupérer les bons jetons et garder un œil sur l’œuf. Des variantes permettent ensuite d’ajuster la difficulté.

Le piège, avec un jeu coopératif aussi animé, serait que l’adulte se transforme en capitaine qui donne tous les ordres. Ce serait dommage : l’intérêt, c’est justement de laisser les plus jeunes proposer une route ou décider où placer le contrepoids, même quand leur choix nous fait serrer un peu les dents.

Dodo Ahoi ! a ce petit côté spectacle que j’aime retrouver dans les jeux pour enfants. On se rassemble autour du bateau, on discute, on s’inquiète pour un œuf en plastique comme si notre soirée en dépendait. Et quand il tombe, on a assez vite envie de lui offrir une deuxième traversée.