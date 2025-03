Disponible sur Steam depuis le 4 février 2025, Lonely Tiny Spaceship porte bien son nom : ce jeu indé vous met aux commandes d’une petite navette spatiale, seul au fin fond de l’espace. Vos missions : affronter des ennemis, survivre et améliorer votre vaisseau. Au premier abord, c’est un jeu assez basique, un shoot’em up rétro intergalactique assez fun. Il s’agit d’un jeu en accès anticipé développé par le studio indépendant Lonely bro. En vaut-il le détour ? La réponse dans ce test.

Langues disponibles et contrôles



À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le jeu propose uniquement 4 langues : l’anglais, le russe, l’ukrainien et le chinois simplifié. Il n’est, malheureusement pas disponible en français. Pour ce qui est des contrôles, le jeu est exclusivement jouable sur clavier et n’est pas compatible avec les manettes. J’ai trouvé ça un peu dommage pour les adeptes des manettes comme moi, mais bon, il faut de tout pour faire un monde ! Je me suis dit que c’est l’occasion, pour moi, de me familiariser avec le clavier.



Un gameplay simpliste mais pas tant que ça

Si vous aimez les jeux de science-fiction et en particulier, les shooters spatiaux, Lonely Tiny Spaceship ne devrait, à priori, pas vous décevoir ! Petit bémol : l’interface manque d’attrait visuel. Son design est trop simpliste. En même temps, étant un joueur bon vivant et old-school, cela ne me déplait pas plus que ça et je prends plaisir dans les choses simples. En revanche, j’ai bien aimé les graphismes in-game durant les gunfights. Ils sont bien travaillés et l’ambiance sonore offre une bonne immersion. La vue du dessus permet de bien appréhender les ennemis.

Durant les premières minutes de jeu, j’ai remarqué un détail qui fait la force du jeu : bien qu’on se sente seul à bord du vaisseau, cela n’est que de courte durée vu que les ennemis foncent sur nous rapidement ! Mon premier réflexe est donc de tirer sur eux sans réfléchir !

Habitué des manettes, je ne suis pas très à l’aise avec le clavier et il m’a fallu quelques minutes pour maîtriser toutes les subtilités du pilotage et du combat. Quoi qu’il en soit, je dois avouer que les commandes sont tout de même intuitives. Une fois habitué, j’ai eu la sensation de revivre les bons jeux arcade d’antan.

Un autre détail : la voix off vient apporter du peps à l’ambiance générale. En plus de nous guider, elle intensifie la sensation de solitude dans le vide intersidéral.



La physique dans l’espace bien mise en valeur



Lonely Tiny Spaceship offre une simulation spatiale réaliste. Exit les vaisseaux qui se téléportent ou qui tournent sur place comme des toupies sans aucune logique. Dans ce jeu, tous les déplacements, y compris la rotation, l’accélération et la poussée, obéissent aux lois de la physique spatiale.

Vous l’aurez compris : chaque mouvement doit être anticipé, car une impulsion donnée au vaisseau le fait continuer sur sa lancée jusqu’à ce qu’une force opposée soit appliquée. Il ne suffit donc pas de relâcher l’accélérateur pour que le vaisseau s’arrête comme par magie : j’ai dû compenser avec une poussée inverse, ce qui ajoute une dimension stratégique aux déplacements.

J’ai trouvé que cette inertie rend les combats plus exigeants et surtout engageants, en particulier lorsque je me suis fait encercler par plusieurs ennemis. Esquiver les tirs et gérer la propulsion en même temps était, certes, amusant, mais je dois avouer que cela mettait mes nerfs à rudes épreuves.

Un autre détail que j’ai remarqué : l’absence de friction dans l’espace est bien respectée. Si je donne une impulsion dans une direction, le vaisseau continuera de se déplacer dans cette trajectoire, même si je change d’orientation. Cette stratégie m’a permis de fuir tout en attaquant, de faire volte-face et d’utiliser d’autres techniques de combat plus variées.



Une bande sonore bien travaillée



La bande-son de Lonely Tiny Spaceship est elle aussi, bien pensée. Elle associe des sonorités électroniques à des mélodies épiques, qui collent parfaitement à l’atmosphère du jeu. Il n’y a pas grand chose à redire, la musique dynamique se marie bien à l’action.

Le vaisseau personnalisable, un véritable plus

J’avoue que je ne m’y attendais pas. Dans ce jeu, il est possible de personnaliser le vaisseau ! Après avoir accompli plusieurs missions, j’avais accumulé suffisamment de ressources pour envisager quelques améliorations. Je suis donc entré dans l’option de personnalisation pour installer de nouveaux modules d’armement pour renforcer la puissance de feu de l’engin. Parmi les 4 options disponibles (modules d’armement, générateurs d’énergie, boucliers et moteurs), c’est ce qui m’intéressait le plus, parce qu’il faut bien se le dire, les ennemis deviennent coriaces au fur et à mesure qu’on avance dans le jeu.

J’ai donc commencé par améliorer mes modules d’armement, en choisissant des armes plus puissantes pour faire face aux vagues d’ennemis de plus en plus agressives. Très vite, je me suis rendu compte qu’une meilleure puissance de feu entraînait une consommation énergétique plus élevée. Je me suis alors dit qu’il fallait que j’ajoute des générateurs d’énergie pour améliorer la maniabilité et la vitesse de mon vaisseau.



Cependant, j’ai trouvé l’interface de personnalisation un peu compliquée. Les sections sont assez petites, ce qui rend la navigation assez difficile. J’ai eu un peu de mal à modifier mon vaisseau. Le jeu n’étant pas disponible en français, cela ne facilite pas la compréhension de certains éléments de la personnalisation. Il m’a donc fallu quelques minutes pour trouver le bon équilibre entre la consommation d’énergie et la masse du vaisseau. Par ailleurs, j’ai remarqué que chaque composant que j’ajoutais avait un impact direct sur le centre de gravité de l’aéronef.

Cela dit, outre l’aspect technique, une option de personnalisation visuelle aurait été la bienvenue. Cela aurait pu ajouter une dimension esthétique et immersive au jeu. Espérons que les développeurs ajouteront cette option dans les prochaines mises à jour !

Un manque de variété et une durée de vie limitée



Lonely Tiny Spaceship souffre d’un manque de variété au niveau des environnements, les ennemis étant assez variés dans l’ensemble. Néanmoins, j’aurais aimé voir plus de possibilités. Cela n’est pas très étonnant vu que le titre est en accès anticipé. Heureusement, la personnalisation du vaisseau et la difficulté progressive offrent un certain intérêt. Il va sans dire que ce jeu plaira surtout aux fans de shooters rétro, mais risque de ne pas séduire un public plus large. Pour ma part, je suis resté sur ma faim ! Par contre, je n’ai pas vraiment remarqué de bugs significatifs en jouant dessus, ce qui est plutôt louable. Quoi qu’il en soit, on attend les mises à jour pour voir ce qu’il a réellement dans le ventre. Bref, wait & see !

Un jeu perfectible



Étant en accès anticipé, le jeu n’est pas parfait. Néanmoins, je suis confiant et j’ose espérer que les développeurs continueront de l’améliorer en sortant prochainement des updates. Par exemple, j’aimerais bien voir plus de variété dans les environnements et les ennemis. L’ajout de créatures spatiales et d’autres décors pourront aussi apporter une touche de fraîcheur au gameplay. Une autre lacune que j’ai constatée : la répétitivité du jeu à cause de l’insuffisance de contenu. Pour parler de la physique réaliste, cette dernière ne manque pas d’innovation mais peut constituer un frein pour les joueurs qui ne sont pas habitués aux shooters spatiaux. Quant à la personnalisation du vaisseau, c’est un véritable atout, mais je ne dirais pas non à davantage de modules et d’options visuelles.

Le Test Lonely Tiny Spaceship 60 % Score Pours Graphismes rétros

Graphismes rétros Physique réaliste

Physique réaliste Gunfight dynamique

Gunfight dynamique Bande son entraînante

Bande son entraînante L’inertie et la propulsion du vaisseau, un plus qui apporte un vrai défi

L’inertie et la propulsion du vaisseau, un plus qui apporte un vrai défi La personnalisation du vaisseau

La personnalisation du vaisseau Peu (voire pas) de bug, ce qui est plutôt cool pour un jeu en accès anticipé

Peu (voire pas) de bug, ce qui est plutôt cool pour un jeu en accès anticipé La voix off badass ! Contres Environnement et ennemis limités

Environnement et ennemis limités Contenu timide

Contenu timide Répétitivité du gameplay

Répétitivité du gameplay Pas de VF

Pas de VF Interface au minimum syndical

Interface au minimum syndical Durée de vie limitée

Durée de vie limitée Navigation peu intuitive dans l’interface de personnalisation du vaisseau Conclusion Cependant, malgré tous ces défauts, je trouve que Lonely Tiny Spaceship a tout de même du potentiel. Je vous le recommande si vous appréciez les jeux de tir en pixel-art au rythme effréné. 0%