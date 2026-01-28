Novembre 1963, Texas. Alors qu’un an plus tôt, le Président Kennedy affirmait sa volonté de conquête de la Lune, deux étudiants assistent médusés à l’atterrissage d’une soucoupe volante en pleine forêt. Alors qu’ils se demandent s’ils ne sont pas en train d’halluciner, ils sont témoins du meurtre d’un homme désintégré par les mystérieux Martiens. Déterminés à lever le mystère, Charlene, Dave et son frère Vince mènent l’enquête et décident d’infiltrer un groupe de suprémacistes blancs en lien avec l’affaire.

Ce que j’en pense

Il y a des bouquins, et à plus forte raison, des bandes dessinées, que l’on se plait à lire d’une traite, parce qu’ils nous transportent, nous font vivre une aventure fabuleuse ou nous racontent des histoires fortes. Opération Moon Fire ne coche aucune de ces cases, mais je l’ai malgré tout lue d’une traite, avec beaucoup de plaisir, comme on regarde un film un peu facile.

Il faut dire que la BD, écrite par Xavier Bétaucourt et dessinée par Olivier Perret est une véritable ode au second degré, un plongeon dans l’Amérique des sixties comme on en voyait que dans les comics de l’époque, et que c’est donc une aventure très légère qui s’offre à nous. Une aventure amusante dans lesquels on va retrouver, en vrac, des Martiens, des bon vieux Américains racistes, de la conquête de l’espace, du complotisme en pagaille, des nazis, et un bon nombre de cases complètement loufoques.

J’ai pris un vrai plaisir à feuilleter toutes les pages, j’ai apprécié le moment, mais Opération Moon Fire sera toutefois aussi vite oublié une fois terminé. Au final, l’aventure n’a rien de vraiment remarquable, et le style visuel, efficace, n’est pas particulièrement mémorable. Un bon moment, mais pas grand chose de plus.

