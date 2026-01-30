Il y a quelques jours, on a profité d’un petit week-end en famille avec Ko et Noah pour tester quelques jeux pour enfants que nous avions en stock. Parmi eux, un me faisait de l’oeil, parce que je ne savais pas du tout à quoi m’attendre : Oh My Pigeons!. Le but du jeu ? Être le premier à avoir remplir son banc public de ces petits rats volants. Je vous en parle !

Article publié en partenariat avec AQuoiTuJoues.com : tout sur les jeux de société

Jouable de 2 à 5 joueurs, Oh My Pigeons! présente deux avantages que je trouve extrêmement important lorsqu’on parle de titres pour enfants : il est très simple à comprendre, et les parties sont rapides. Ca permet de se lancer rapidement, et d’enchainer les parties – notamment pour que les petits ne soient pas trop ronchons après une défaite !

Ici, le but va donc être d’être le premier à accumuler 9 pigeons sur son banc. Chaque joueur dispose devant lui de 3 cartes, parmi lesquelles il peut en choisir une à jouer à chaque tour. Leur utilisation varie bien évidemment, et va donc nous proposer de piocher un certain nombre de pigeons, d’échanger son banc avec celui de son adversaire, de récupérer une carte défaussée par l’un des joueurs, empêcher un joueur de jouer sa carte, etc. Deux exceptions à tout cela : les cartes marquées d’un coeur peuvent être combinées pour en jouer deux à la fois. Au lieu d’attirer 1 pigeon du groupe, vous pouvez en attirer 4 d’un coup, ce qui vous donne un avantage certain.

La deuxième exception, c’est la carte Oh My Pigeon, qui vous permet de lancer le dé. Sur celui-ci, plusieurs options : piocher 1, 3 ou 5 pigeons dans le groupe, voler 2 ou 4 pigeons à des adversaires, ou bien l’attaque de fientes ! En tapant le dé avec votre doigt telle une bille, vous pouvez attaquer un banc adverse : tous les pigeons qui tombent du banc retournent alors dans le groupe !

10 minutes top chrono, c’est le temps qu’il vous faudra pour plier une partie à coup sûr. C’est sympa, ça permet d’enchaîner les parties à un rythme plutôt intense. Si le jeu ne restera pas dans les annales, il est tout de même très plaisant.

