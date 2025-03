Jeu testé en anglais à partir d’une clé fournie par l’éditeur.



DeTechtive 2112 est un jeu d’action-infiltration développé par M11Studio et 5Deniz et distribué par indie.io. L’éditeur est peut être connu de certains joueurs de jeux indés car c’est eux qui ont distribués entre autres Dark Deity et Symphony of War, deux jeux indés ma foi fort sympathiques inspiré par la franchise Fire Emblem. Il est donc étonnant de voir indie.io proposer un jeu vide de scénario et qui n’est tout simplement pas fini.

Dans un Londres post-Troisième Guerre Mondiale, vous incarnez Matthew Wallace, vétéran de la guerre devenu détective privé et devez résoudre des affaires en rapport avec son sombre passé. En vérité, ce «scénario» est juste un prétexte pour voir notre privé faire des raid sur des zones dominées par les punks.

Pour résoudre des affaires, le jeu nous propose deux approches: l’infiltration ou l’action. Sauf qu’aucun des deux ne marche. Le level design ne se prête tout simplement ni à l’un, ni à l’autre, en plus des ennemis omniscients capables de vous voir dans leur dos. C’est trop ouvert et à découvert pour pouvoir se cacher et les ennemis prennent une éternité à mourir sous vos balles. Résultat, une troisième option s’impose: atteindre l’objectif de votre mission le plus rapidement possible, quitte à ce que votre jauge de vie en prenne un coup. À noter que le jeu vous propose d’utiliser une «Vision Détective», comme dans la

série de jeux Batman: Arkham, qui vous permet de vous guider vers votre objectif. Sauf que voilà, dans Batman, ça sert parce qu’il y a une intrigue et des énigmes à résoudre tandis que dans DeTechtive 2112, on ne s’en sert qu’une seule et unique fois avant de l’oublier pour toujours tellement cette fonction ne sert à rien dans ce jeu là.

Pour un jeu prétendant avoir un monde «sombre et immersif», eh bien c’est curieusement vide et creux. Tous les PNJ ont les cinq mêmes répliques et il est impossible de dialoguer avec eux. Comme mentionné plus tôt, l’histoire est inexistante. On va d’une affaire à une autre sans se poser de questions et on finit le jeu en une petite heure, du moins sur lepapier, parce qu’avec l’armada de bugs qui compose ce jeu, vous allez très vite vous en lasser ou vous arrachez les cheveux de frustrations sur des éléments de game design qui vous feront lever le cil.

Côté graphismes, il n’y a pas grand-chose à dire. C’est dans la lignée des jeux cyberpunks qui sortent aujourd’hui avec une direction artistique signée ArtStation. Ce n’est pas particulièrement laid mais ce n’est pas travaillé non plus. La musique quant à elle semble être sortie tout droit d’une playlist «Ambiance cyberpunk» sur YouTube. Ce n’est pas vraiment mauvais mais on ne fredonnera pas un air une fois notre partie terminée

Vous l’aurez compris, DeTechtive 2112 est un ratage complet à tous les niveaux. Passez votre chemin. Il existe de bien meilleurs jeux indépendants sur des univers noirs et Cyberpunk ou de bien meilleurs jeux de tirs en vue du dessus. DeTechtive 2112 n’est aucun d’entre eux.



DeTechTive 2112 est disponible sur Steam.