On a prononcé trois fois son nom, et il est apparu ! Beetlejuice, le célèbre personnage imaginé par Tim Burton en 1988 dans son film éponyme, est de retour bien des années plus tard pour une suite que personne n’attendait réellement, mais qui a ravi son monde. On a eu la chance de pouvoir mettre la main sur la version Blu-ray du film, et on s’est régalé !

J’avais manqué la sortie de Beetlejuice Beetlejuice au cinéma l’an dernier, et c’est donc avec un grand plaisir que l’on a lancé le film, un soir, à la maison. Bettlejuice est un personnage qui m’a marqué étant petit. Pas tant par le film de Tim Burton, mais davantage par le dessin animé qui a rythmé mon enfance. Un cartoon qui avait ce don de me fasciner autant que de me déranger, preuve s’il en faut que la transposition avait été adroitement faite ! Plus de trente-cinq ans plus tard, l’univers qui avait révélé Michael Keaton et Winona Ryder nous revient donc, avec toujours le virtuose Tim Burton aux commandes. Et le poids des années n’a pas abimé la formule d’un iota : la mayonnaise prend toujours, et le plongeon dans l’univers déjanté de cet anti-héros au costume rayé noir et blanc est un pur délice.

La photographie du film est absolument magistrale : chaque plan est travaillé de magnifique manière, chaque environnement pensé à la perfection. Tous les personnages, aussi bien les principaux que les secondaires, sont extrêmement réussis, et on ne peut que se délecter des différents costumes, notamment des résidents de l’au-delà. Le blu-ray du film nous propose d’ailleurs de très beaux contenus bonus sur le sujet, avec notamment un excellent making-of présentant le travail des personnes en charge de la création des costumes, tous fabriqués à la main, Tim Burton voulant éviter au maximum tout effet spécial créé informatiquement. Au total, c’est près d’une heure et demi de contenu supplémentaire qui vaut véritablement le détour

Du point de vue du film en lui-même, c’est selon moi un sans faute. Les acteurs sont tous incroyables dans leurs différents rôles : Michael Keaton et Winona Ryder sont à nouveau habités par leurs personnages, et on se régale de découvrir Monicca Belucci, Danny de Vito ou encore Willem Dafoe, toujours aussi grandioses. J’ai eu un léger problème avec le personnage d’Astrid, la fille de Lydia Deetz (Winona Ryder), incarnée avec brio par Jenna Ortega. Pourquoi ? Car Jenna Ortega est l’actrice qui interprète également Wednesday/Mercredi pour Netflix, et que je trouve l’univers de la famille Adams ainsi que les deux personnages très proches dans leur ton, tant et si bien qu’il m’est arrivé parfois de les mixer mentalement durant le visionnage. Mais peu importe tout cela. Peu importe, car tout ce qui compte, c’est le personnage de Bob, cet assistant à Beetlejuice à la tête réduite, pour lequel je me suis pris d’un amour fou (je l’ai d’ailleurs mis en image d’illustration principale, car c’est lui la véritable star). Du grand art, sur toute la ligne.

Beetlejuice Beetlejuice est un grand film, à n’en pas douter, et il est magnifié par cette excellente proposition blu-ray. Les différents bonus proposés apportent un complément bienvenu à l’œuvre de Tim Burton, un produit tellement travaillé qu’il mérite qu’on s’y arrête plus longtemps que pour la seule durée du film. C’est un grand oui !