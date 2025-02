Omega Force, le studio roi du Musō est de retour avec un nouvel opus de la longue série Dynasty Warriors, le premier sur PS5, nommé Dynasty Warriors Origins toujours édité par Koei Tecmo. 28 ans sépare le premier Dynasty Warriors de Origins, et de nombreux épisodes et spin-off sont sortis depuis toutes ces années. Dynasty Warriors étant lui même d’ailleurs un spin-off d’une autre série de jeu de stratégie au tour par tour, Romance of the Three Kingdoms.

Pour ma part, je n’ai qu’effleuré la série DW, car le genre n’était pas forcément ma tasse de thé, j’avais des difficultés à prolonger les sessions de jeux au bout des quelques premiers heures. En effet, mon souvenir de la série ne m’avait laissé un souvenir impérissable, avec une histoire oubliable et un gameplay très redondant. La série avait d’ailleurs intéressé Nintendo, pour publier deux titres Hyrule Warriors, utilisant les personnages de la série Zelda, que j’avais pu également prendre en main, même si mon intérêt restait assez faible sur l’ensemble. Les premiers apercus en vidéo de Dynasty Warriors Origins, l’année dernière m’avait finalement intrigué avec une promesse de renouveau de la série, et une mise en avant plus importante de l’histoire basé sur un personnage unique.

Un petit rappel peut aussi être important pour ceux qui ne connaissent pas le genre de gameplay nommé Musō. Le principe est relativement simple, basé sur le principe du beat’em all, on doit se battre contre des armées d’ennemis, au sens propre du terme. On doit se déplacer sur une carte, en vue tps, et avancer pour conquérir des objectifs en faisant le ménage sur le passage. Le genre met en avant la supériorité extrême de vos personnages, avec des compteurs de kills dépassant plusieurs centaines assez rapidement. L’exagération étant également de mise, avec les personnages qui s’envolent par dizaine avec des attaques et combos dévastateurs, ainsi que des genres de finish-him qui font place nette sur le champ de bataille, souvent nommé attaques Musō, très limitée mais permettant de prendre l’avantage dans un conflit.

Une complète Tabula Rasa ?

Incarnant un nouveau personnage inconnu, et qui a bien entendu perdu la mémoire, le jeu souhaite rendre plus accessible la licence, qui sans être de niche, était malgré tout un peu restreinte à des fans du genre. L’histoire est mise en avant dans le titre, avec moults dialogues dans des cinématiques travaillées, et des pnjs à rencontrer sur la carte du jeu, permettant d’améliorer les connaissances du personnage, de lui donner des objectifs à atteindre mais aussi renforcer les liens entre eux, pour débloquer certaines quêtes annexes facultatives. On retrouve autour de nous des personnages cependant déjà connus et rencontrés dans les autres titres de la série, ce qui ne mettra pas tout à fait à l’écart les puristes.

Proposant régulièrement des dialogues à choix multiples, même si les-dit choix n’auront quasiment pas d’importances sur le chemin que la discussion prendra par la suite. Bien entendu, le scénario et la progression ne resteront que des prétextes à meubler le jeu entre deux batailles, mais cela reste néanmoins intéressant de sentir un contexte important et une implication dans les rixes à venir qui auront un sens avec des personnages avec un fort charisme qu’il faudra aider ou combattre. Établi en 5 chapitres d’une durée égale, le jeu vous demandera au grand minimum 25-30h pour arriver à la fin avec un minimum de levelling. Le chapitre 3 aura d’ailleurs un aspect assez décisif sur la suite de l’histoire, avec 3 factions distinctes qui vous demanderont de l’aide, chacune d’entre elles avec des personnages emblématiques avec lesquels vous aurez pu combattre sur les 2 premiers chapitres. Le chapitre se terminera en vous demandant de faire un choix et décider avec laquelle des factions vous continuerez le jeu jusqu’à la fin.

Et pour ce qui est du Musō ?

Rassurez vous, le gros du gameplay reste cependant identique au genre et aux précédents opus. Le champ de bataille devra ainsi être parcouru pour prendre possession des zones indiquées sur la carte, avec des requêtes et informations régulières en cours de combats pour venir épauler l’un ou l’autre des gradés pour éviter qu’ils soient tués ou qu’ils fuient le champ de bataille. Certains personnages à protéger ou éliminer, ou zones clés du jeu permettront ainsi de déterminer la fin de la partie. En plus de l’infanterie de base, vous rencontrerez également des officiers à battre pour prendre la main sur les zones, sachant qu’une certaine mise en avant de ces combats ont été choisis par les développeurs. A l’instar d’un soul like, il sera important de maitriser le contre et l’esquive, permettant de faire baisser l’armure d’un adversaire pour lui assainir un coup spécial, voire en finir avec une attaque dévastatrice mise en valeur par une animation chiadée et stylée. Certains d’entre eux pourront même être défiés en un contre un, permettant de passer dans un simulacre d’arène créés par les troupes autour de vous, avec une barre d’équilibre à faire pencher en défaveur de l’ennemi, sous un temps limité. On se rapproche presque d’un VS Fighting sur ces moments la, et ca apporte clairement un peu de fraicheur sur le reste des combats.

Pour le reste, votre personnage aura plusieurs atouts à sa disposition, bénéficiant déjà d’une maitrise de nombreuses armes différentes, qui se débloqueront au fur et à mesure de la progression dans les combats et l’histoire, chacune d’entre elles évolueront également avec différents niveaux. En plus des attaques simples ou chargées, et des combos possible avec celles ci, votre personnage bénéficie de 4 emplacements utilisable avec la touche R1 enfoncée en cours de combat. Comme votre attaque Musō ultime, les arts de combats que vous pourrez apprendre grâce a votre progression, mais aussi achetables dans les boutiques seront parfois liées à certaines armes. Ces attaques seront également limitées par un temps de recharge qui sera plus ou moins rapide selon la puissance de celle-ci, mais aussi se rechargeront plus rapidement si vous combattez de nombreuses troupes, ou esquivez et contrez les attaques des gradés. Bénéficiant d’ailleurs d’un inventaire assez complet, vous aurez en plus de votre arme de prédilection, des accessoires et consommables à équiper pour améliorer les compétences et soins de votre perso. A cela s’ajoute un niveau et un arbre de compétence, avec différents paliers à débloquer rendant accessibles des améliorations de force, défense, ou vie de votre personnage, en plus des ajouts de slots dans l’inventaire ou des compétences de votre monture.

Car en effet, vous bénéficierez assez vite d’une monture, que vous pourrez sortir de votre poche à n’importe quel moment du jeu. Celle ci vous aidera à vous déplacer rapidement sur le champ de bataille, en effectuant des charges et des attaques montées pour faire le ménage en passant. De la même manière que votre héros, celle ci bénéficiera d’un levelling, et évoluera donc en force ou en endurance par exemple. Seul bémol cependant de cette fameuse monture, c’est que l’attribution des touches de la manette impose l’utilisation d’une pression du stick gauche pour l’appeler. Il m’est arrivé régulièrement de me retrouver sur le dos de ma monture en plein combat pédestre, le stick servant également au déplacement de la caméra, et la sensibilité du bouton faisant par mégarde venir mon cheval. On ne peut pas changer l’attribution des touches sur PS5, seulement modifier la venue de la monture avec une pression simple ou prolongée, mais cela est resté handicapant surtout dans des combats tendus.

Une carte qui rappelle des bons souvenirs

L’histoire du jeu nécessitant de se déplacer d’un lieu à un autre, les développeurs ont eu l’excellente idée de créer une mini-carte à déplacement libre. A pied ou avec votre monture, vous aurez donc le champ libre pour passer d’une ville à une autre, et d’une région à autre. Des points de téléportation à débloquer seront disponibles, même si la taille de celle ci, reste relativement limitée. Tout au long de votre progression, des nouvelles zones seront rendues accessibles, et avec elles des nouvelles villes avec armes plus puissantes à acheter dans les boutiques. Qui plus est des objets à ramasser, comme des cristaux, des plantes, ou des pièces anciennes, vous permettront d’être utilisées pour améliorer certaines compétences personnage, ou débloquer des équipements spéciaux. Certains de ces objets réapparaissent très régulièrement d’ailleurs et vous pourrez passer un petit moment à faire du levelling rien qu’avec eux.

Une touche spécifique de la manette vous permet de dévoiler le chemin vers votre prochain objectif principal, tel un bon vieux gps guidé par le vent. Reste que vous avez le champ libre, et vous pouvez décider d’explorer la carte pendant des heures, qui même si elle reste assez petite, regorge de combats annexes qui poppent régulièrement sur celle ci, et qui vous permettra de faire du levelling, avec des combats très courts qui nécessiteront rarement plus de 2-3 minutes pour les mener à terme. Pour les batailles de grande envergure, il faudra d’ailleurs bien penser à vérifier le niveau recommandé, et même ne pas hésiter à avoir 2-3 niveaux supplémentaires pour ne pas vous retrouver en difficulté. En effet, la puissance de votre personnage, et de son équipement fera toute la différence, et un peu de supériorité de niveaux vous fera clairement garder un avantage certain, surtout lorsque vous devrez vous déplacer rapidement pour aider un personnage en difficulté, et que vous avez une horde d’ennemis qui peuvent être problématique à traverser dans le temps imparti. En progressant dans l’histoire, vous aurez également la possibilité de choisir un compagnon de bataille, qui vous permettra de faire des attaques Musō combinées, mais également de prendre possession de celui pendant quelques dizaines de secondes, pour terminer par un finish spectaculaire avant de reprendre la main avec votre héros. Du grand spectacle en perspective !

Le champ de bataille peut parfois d’ailleurs être un « bordel sans nom » avec un moteur graphique qui enfin envoi du lourd par rapport à la machine sur laquelle il tourne, fini le clipping, le tearing, et les soldats format crash-test dummies, chaque personnage bénéficie d’une animation plus que correcte, et on est vraiment submergé à certains moments. Sans parler des généraux qui ont des pouvoirs spécifiques permettant de lancer des charges d’un escadron complet, ou des vagues de flèches qui ajouteront encore plus de confusion à la bataille générale. Ne vous y trompez pas, cela reste très lisible pendant les combats, et on a simplement une vrai sensation de guerre totale avec des vagues d’ennemis vraiment impressionnante à l’écran, choses que ne permettaient finalement pas encore complétement les anciennes générations de consoles et PC. La surpuissance de notre héros sera évidement mise en avant dans le gameplay, avec des compteurs dépassant parfois allégrement les 1000 voire 2000 unités éliminées sur le terrain.

Vous l’aurez compris, Dynasty Warriors Origins, est une réussite, avec un gameplay amélioré sans pour autant renier son origine et une histoire véritablement mise en valeur, avec des personnages souvent caricaturaux, typique de l’époque et de l’univers dans lequel le jeu se déroule, avec même un peu de romance avec des personnages qui semblent tout droit sorti d’un roman à l’eau de rose façon Chinoise. Le genre Musō reste le cœur du jeu et de son gameplay, mais la partie « RPG », son personnage unique et sa carte à déplacement libre qui permet de ne nous poser entre deux combats agrémentent la formule et permet de la rendre accessible à un plus grand public. Sur la technique, le jeu est clairement proche du niveau des productions actuelles, et c’est un soulagement car c’était véritablement le point faible de la série. Enfin ses trois niveaux de difficulté restent relativement bien équilibrées, même si le levelling ++ est fortement recommandé, le jeu s’y prêtant assez, surtout pour le boss du chapitre 4 – vous n’êtes clairement pas prêt.

Pour terminer le test, quelques vidéos de gameplay pour vous faire une bonne idée de l’ensemble.