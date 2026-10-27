Il y a des livres de voyage qu’on ouvre avec une destination bien précise en tête. Et puis il y a ceux qu’on feuillette tranquillement, avant de se retrouver à envisager trois week-ends et deux semaines de vacances supplémentaires. Les plus beaux itinéraires pour découvrir la France, paru chez Larousse, appartient assez clairement à cette deuxième catégorie. Un très, très bel ouvrage, qui rappelle au passage qu’on a encore énormément de choses à découvrir sans forcément prendre un avion pour l’autre bout du monde.

Une France à parcourir de mille façons

Avec plus de 130 itinéraires, le livre propose une belle diversité d’escapades à travers la France, Corse comprise. À pied, à vélo, en kayak, à cheval ou encore en raquettes : il y en a pour des envies et des pratiques bien différentes. De quoi se projeter aussi bien dans une promenade de quelques heures que dans une aventure à intégrer à ses prochaines vacances.

Mais ce qui m’a surtout plu, c’est la place accordée aux photographies. Larousse a fait le choix de leur laisser largement le terrain, et je trouve ça très judicieux. On voyage déjà en tournant les pages, en découvrant cette succession de paysages qui montre toute la richesse du territoire. C’est franchement beau, et le livre fonctionne parfaitement pour ce simple plaisir de la découverte, même sans avoir la moindre intention de chausser ses chaussures de randonnée dans l’immédiat.

Le texte accompagne les images sans les étouffer. Chaque double page rassemble également des informations pratiques : mode de déplacement, distance, départ et arrivée, difficulté, période conseillée… Une petite carte permet de visualiser le parcours. On dispose donc de premiers repères pour comprendre ce qui nous attend et voir si l’idée pourrait nous correspondre.

Pour trouver où partir, avant de préparer comment

C’est toutefois là que je mettrais une petite nuance. Personnellement, je vois davantage cet ouvrage comme une réserve d’idées que comme le livre avec lequel préparer intégralement une randonnée ou une expédition à l’autre bout de la France. Les informations donnent une première vision du projet ; pour passer concrètement à l’organisation, j’aurais envie de compléter avec des ressources plus détaillées et actualisées.

Peut-être est-ce aussi mon biais de lecture : j’ai surtout pris plaisir à regarder, à découvrir et à me dire « tiens, ça pourrait être chouette d’aller là ». Et c’est déjà une très bonne raison d’ouvrir ce livre.

Je l’imagine donc assez facilement offert à ce fameux tonton qui aime se promener, mais aussi à tous ceux qui cherchent régulièrement une nouvelle destination pour quelques jours. Un beau cadeau qu’on peut laisser à portée de main et rouvrir au gré des envies. À 24,99 €, c’est un ouvrage que j’ai beaucoup aimé feuilleter, et qui donne surtout très envie d’aller voir tout cela en vrai.

Merci aux éditions Larousse pour l’envoi du livre !

Fiche récap