Darkest Dungeon II est un jeu vidéo de type dungeon-crawler / jeu de rôle / rogue lite. Il est développé par le studio Red Hook Studios et est disponible sur l’ensemble des plateformes depuis l’été 2024 !

Suite du reconnu, acclamé et très punitif Darkest Dungeon, ce second opus a la lourde tâche de soit continuer dans la lignée de son prédécesseur et faire mieux soit tenter de réinventer la formule pour toucher un public plus large.

Des bases solides

Le but du jeu est toujours de parcourir différentes zones avec un groupe de 4 héros et de battre le boss de fin. Pour cela notre groupe de héros va, durant son avancée, être confronté à de multiples choix et évènements. Gauche ou droite ? Combattre ou non ? Aider les gens ou les ignorer pour obtenir quelques objets utiles ? Chaque décision aura évidemment son lot de conséquences (bonnes ou mauvaises) et en premier lieu sur la barre de stress de vos personnages. Si elle atteint le niveau max, vos personnages risquent de partir en crise et de mettre complètement à mal votre combat. Des combats qui restent dans la lignée du premier opus. Au tour par tour, vous allez choisir les actions de vos personnages en fonction de leur position. Attaque, soin, buff, … Le classique des RPGs ! Les pouvoirs et interactions entre les personnages semblent un peu plus équilibrés que dans le premier opus et les synergies entre héros plus nombreuses !

Autre constante, le jeu ne vous fera pas de cadeau. Vous n’êtes pas prêt pour un groupe d’ennemi ? Pas d’échappatoire à part la mort !

Avant de rentrer dans les évolutions, il est nécessaire de féliciter le studio pour le travail graphique et la mise en scène du jeu. L’univers dark-fantasy avec des touches lovecraftiennes est magnifique et l’ambiance sonore (sublimée par le narrateur) nous plongent facilement dans la désolation !

Des changements qui fonctionnent ?

Premier changement, Darkest Dungeon II ne se passe plus vraiment dans un donjon mais dans une caravane sur laquelle vous allez parcourir différentes zones (jungle, vallée, …). Si ce changement semble annexe, il s’avère que les phases de « gameplay » impliquées par la caravane ne sont pas vraiment passionnantes. Ça avance tout seul, jusqu’à une bifurcation où on choisit où aller. De temps en temps, des obstacles abîmeront votre véhicule et vous devrez réaliser un combat avec malus pour vous en sortir. Et chaque fin de zone signe l’arrivée dans une auberge qui sera l’endroit où vous pourrez guérir vos héros, faire votre marché, … Au final, c’est assez lent et mollasson mais bon, le cœur du jeu n’est pas là !

Deuxième gros changement, des nouveaux héros vont être recrutés à chaque début de partie dans un lieu appelé La Croisée. Terminée la customisation ultime de vos personnages et les pleurs quand ils mourront dans le donjon. A chaque partie vous recommencez avec des traits de personnages aléatoires. Les possibilités d’améliorations sont cette fois beaucoup plus liées à l’aspect rogue-lite du jeu. En effet, au cours de vos différentes runs, vous allez pouvoir débloquer des bougies qui permettront d’améliorer les différents héros (voire d’en débloquer des nouveaux), votre caravane et les autres aspects de votre aventure. Les défaites sont moins douloureuses mais on s’attache du coup un peu moins à son équipe ! Chaque run, même ratée, a ainsi son importance dans l’amélioration de vos capacités pour les futurs essais ! Un nouveau jeu permet également de faire évoluer vos héros en réalisant des combats « scénarisés » qui permettent également de découvrir leur histoire. Une très bonne idée !

Troisième nouveauté importante et celle qui risque de vous faire le plus enrager. Les relations entre les personnages. De la même manière que pour la barre de stress, vos décisions (en combat ou sur la caravane) peuvent affecter l’affinité entre vos héros. Vous soignez le héros A au lieu du héros B ? Pas interdit que le héros B boude votre healer ! Si ça peut sembler mineur dit comme ça, à chaque fin de région vos héros vont avoir une chance de développer une relation (positive ou négative) entre eux. Si c’est positif, un bonus sera porté sur l’utilisation d’une de vos compétences. Si c’est négatif, et bien ce sera un malus ! Et autant vous dire qu’un malus qui augmente la jauge de stress de 1 à chaque utilisation de votre compétence principale signe quasiment la fin de votre run si vous ne pouvez pas même en place une stratégie de backup !

Darkest Dungeon II fait évoluer sa formule en mettant plus en avant le côté rogue-lite de son système. Ce n’est pas pour me déplaire même si certains aspects restent assez rageants (la RNG des relations, la RNG de certains boss, …). Côté maniabilité manette, ce n’est pas parfait notamment quand plusieurs menus se superposent mais c’est totalement jouable et lisible ! Une itération qui m’a convaincu mais qui risque de laisser sur le banc de touche les fans absolus de la formule du premier opus !