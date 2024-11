De l’avis (presque) unanime des joueurs, Dune Imperium est un des meilleurs jeux « experts » de ces dernières années. Chez Conso-Mag, nous avions partagé l’engouement général à la sortie du jeu et plusieurs années plus tard, nous continuons de moissonner et de remoissonner les sables d’Arrakis avec un plaisir toujours renouvelé. Autant vous dire que c’est donc de pied ferme que nous attendions ce nouvel opus en stand-alone : Dune Imperium Insurrection !

Eh oui, l’histoire de Dune évolue et très logiquement, le second volet de l’adaptation cinématographique signée Denis Villeneuve allait donner naissance à un nouvel opus du jeu de société tant récompensé. Il faut dire que Paul Atréides est devenu le Muad’dib et s’affirme de plus en plus comme le Lisan al-Gaib, que les Vers des Sables ont pris une importance considérable dans la lutte qui déchire Arrakis et que les espions étendent leurs oreilles avides de secrets jusque dans l’entourage de l’Empereur himself. Autant de nouveaux éléments que Lucky Duck Games s’est empressé de transposer sur nos tables de jeu…

Quoi d’neuf sur Arrakis ?

Nous l’avons dit, Dune Imperium est un excellent jeu (on ne remporte pas l’As d’Or Expert par hasard) et son auteur a donc repris la même formule pour cette version Insurrection. Nous retrouvons donc un plateau très similaire à celui du jeu original et la mécanique reste inchangée (un subtil mélange de deck-building et de pose d’ouvriers qui avait su séduire la communauté des joueurs).

Pour autant, s’ils se ressemblent très fort, Dune Imperium et Dune Imperium Insurrection ne sont pas tout à fait les mêmes jeux (et c’est heureux). Dans cette nouvelle version, quelques nouveautés vont venir modifier tant le gameplay que l’issue des combats. Mais quelles sont ces nouveautés ?

Eh bien premièrement, climat d’intrigue permanente oblige, les espions font leur apparition sur le plateau. Il vous sera ainsi possible de déployer ces troupes particulières sur les différents lieux d’Arrakis. Le but ? Pouvoir y envoyer un agent même si un agent ennemi s’y trouve ou encore piocher une carte supplémentaire dès lors que l’on visite un lieu que l’on espionne déjà…

Ensuite, autre grande nouveauté, les Shai-Hulud (comprenez les Vers des Sables) font irruption dans les conflits. Bien sûr, les avoir à vos côtés lors du combat vous demandera d’avoir au préalable récupéré un hameçon à faiseur et il ne faudra pas compter sur eux pour être partie intégrante de votre armée jusqu’à la fin de la partie (vous aviez vraiment cru pouvoir les apprivoiser ?). Cela dit, en plus de leur force de frappe, ils doubleront vos récompenses, ce qui n’est pas un atout négligeable.

Et puisque l’on parle des conflits, sachez que ceux-ci sont désormais munis d’un symbole que récupère le vainqueur. Dès que l’on a deux symboles identiques, hop, un point de victoire ! Et quand on sait toute leur importance dans un jeu comme Dune, ce petit ajout ne sera pas à négliger…

Enfin, si Insurrection ne révolutionne pas la mécanique de Dune Imperium, il a l’avantage de venir avec sa cohorte de nouvelles cartes, de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues. Bref, de quoi renouveler le plaisir de jeu !

Mais ce n’est pas encore tout, un dernier ajout notable est la possibilité de jouer à Dune Imperium Insurrection jusqu’à six joueurs puisqu’un mode de jeu a été conçu pour jouer en équipe de trois contre trois avec un commandeur et deux alliés de chaque côté de la table.

En conclusion

Dune Imperium était excellent et Dune Imperium Insurrection est encore meilleur ! Les nouveautés soufflent un agréable vent de fraicheur sur la plaine des sables et le rééquilibrage du jeu nivelle la puissance des différents emplacements. Très clairement, le jeu fait la part belle aux conflits et gageons que les moins guerriers des joueurs devront s’y adapter car il deviendra de plus en plus difficile de gagner une partie en évitant les affrontements.

Le petit plus est bien évidemment que les extensions du Dune Imperium originel sont compatibles avec cette version. De quoi augmenter encore la rejouabilité de l’ensemble !

Dune Imperium Insurrection, un jeu de Paul Dennen, illustré par Clay Brooks et Nate Storm et édité par Lucky Duck Games.

Nombre de joueurs : 1 à 4 et 6

Âge : dès 13 ans

Durée moyenne d’une partie : 2 à 3 heures

