Résumé du livre

Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d’Ilya. Seuls ceux qui disposent d’un pouvoir ont le droit de vivre.



Paedyn fait partie des Ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d’Élites. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paedyn se prétend Médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas, jusqu’au jour où elle sauve sans le savoir l’un des princes d’Ilya.

Elle est alors choisie pour les Épreuves de la Purge : une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des Élites, dont elle est entièrement dépourvue…

Si les Épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu’il découvrira ce qu’elle est. Il est le futur Exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d’Ordinaires. Elle est la menace qu’il est chargé d’anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire.

Qu’est-ce que j’en pense ?

Lauren Roberts nous emmène dans univers dominé par la magie. Au sein de ce royaume, seule l’Élite demeure, en d’autres termes, seuls ceux dotés de pouvoirs peuvent vivre. Quant à eux, les Ordinaires, les simples mortels ne détenant pas de pouvoirs, sont tués pour le simple fait d’exister.

Paedyn est une Ordinaire. Elle vit dans les bas-fonds et en réalité, cela est plus proche de la survie. Paedyn est obligé de vivre dans le mensonge, de prétendre qu’elle possède des pouvoirs sinon celle-ci sera tuée par l’Exécuteur. Kai est un Élite. Il est le Prince. Il est l’Exécuteur du Roi. Il vit à travers les masques que celui-ci a du ériger afin de pouvoir satisfaire l’éducation difficile que son père lui a donné pour faire de lui un véritable monstre, une véritable machine à tuer. Pourtant, lorsque Paedyn va sauver la vie de Kai, un lien va se créer, et ce n’est pas pour leur déplaire. Tout semble les unir, sauf qu’ils ne sont pas faits pour être ensemble… D’autant plus que ces deux font partie des sélectionnées pour l’édition annuelle des Épreuves, où un seul des concurrents survivra…

J’ai très longtemps lorgné ce livre, surtout depuis sa sortie en version originale il y a un petit moment maintenant. J’ai attendu avec beaucoup d’impatience sa sortie en VF et mes attentes étaient très élevées.

En trois mots ? Coup de cœur. Ce roman a surpassé toutes mes attentes.

Pour commencer, la plume de Lauren Roberts est agréable, fluide et les mots sont toujours bien choisi. Malgré la longueur du roman, les chapitres sont courts, il n’y a pas de passage trop lent et rien n’est bâclé ou hâtif. Il s’agit d’un dual-pov et nos protagonistes ont vraiment leur propre tempérament et leur personnalité est incroyablement bien construite et approfondie. C’est notamment le cas pour les personnages secondaires tel que Kitt ou Adena, on est immédiatement épris d’affection pour tout ce petit monde.

S’agissant du roman en lui-même, les tropes annoncent un sans faute: un ennemies-to-lovers ( = ennemies à amants ), un slow-burn ( = une romance qui prends son temps ) mais surtout he fall first ( = trame dans laquelle le personnage masculin est épris d’amour en premier ). Surtout qu’on se retrouve dans une ambiance vraiment Hunger Games et j’ai réellement adoré. Je préfère ne pas vous en dire plus, car je ne souhaite pas vous spoiler, mais on réunit vraiment le cocktail parfait pour une romantasy réussie ! Le plot twist est d’autant plus incroyable car totalement imprévisible. Toutefois, je reste sur ma faim à cause de ce cliffhanger complètement démentiel. La lecture de la suite est vitale.

En bref, si vous êtes adepte de romance ( 70% romance / 30% fantasy ), mais aussi de fantasy avec un univers fondé sur des pouvoirs magiques, foncez, vraiment, vous ne le regretterez pas !