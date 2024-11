Si vous êtes là, j’imagine que c’est parce que vous êtes possesseur d’un petit chat tout mignon. Il vous fait des câlins, il ronronne de plaisir quand il passe du temps auprès de vous, il vous attendri dès qu’il veut que vous lui donniez à manger. Mais, surtout, il fait ses besoins dans sa litière environ 7000 fois par jour. On connait la chanson : en une journée, ça sent mauvais comme pas permis, il y a de la litière partout dans la maison, et vous vous battez à shifumi avec les autres membres du foyer pour savoir qui sera de corvée pour nettoyer tout ça.

Ca, c’était dans votre ancienne vie. Celle d’avant, celle où vous n’aviez pas encore découvert Whisker et son incroyable litière auto-nettoyante Litter-Robot 4. La marque a eu la gentillesse de nous en faire parvenir un modèle pour qu’on puisse tester cela, accompagné des accessoires nous permettant d’avoir la meilleure expérience possible.

Vous l’avez compris dans le titre, la Litter-Robot 4, c’est une litière auto-nettoyante, qui fait donc le plus gros du boulot toute seule, sans vous, sans que vous n’ayez besoin de mettre la main à la patte – ou plutôt les mains dans le caca en l’occurrence. En un appareil, vendu à l’heure où on écrit ces lignes à un prix tout de même conséquent de près de 900 euros, il y a de multiples promesses qui ne sont pas négligeables et que tous les maîtres d’une boule de poils seront ravis de retrouver. La première, c’est qu’après chaque utilisation, l’appareil va réaliser un tamisage automatique de la litière pour séparer les excréments de votre chat de la litière. En faisant cela, il va vérifier les niveaux de litière et d’excréments et vous indiquer, via l’application Whisker, si vous devez recharger la litière et/ou évacuer les déchets. Par ce biais, et encore plus si vous ajoutez les sacs OdorTrap, vous réduisez de manière significative les odeurs.

Mais ce n’est pas tout, et vous aurez droit à encore un peu plus de confort pour vous et pour votre animal à quatre pattes si vous choisissez ce produit. Grâce à sa marche surélevée et sa mince barrière, la Litter-Robot 4 est également parfaite pour limiter au maximum le nombre de saletés qui sortent de la litière pour se répandre un peu partout dans la maison (et s’il en reste un peu, on vous invite à regarder notre article sur les aspirateurs robots, hyper efficaces pour ce type de choses).

Enfin, et ce n’est pas négligeable, l’appareil est également pensé pour que votre copain se sente bien : le Litter-Robot 4 est conçu pour être aussi bien adapté pour les chatons que pour les gros chats, qui disposent de suffisamment d’espace pour être confortable. De plus, le « 4 » dans le nom du produit n’est pas là par hasard : le produit est conçu pour pouvoir facilement accueillir jusqu’à 4 chats. Et puisqu’on est jamais trop attentionnés avec nos animaux, cette litière est également on ne peut plus connectée. En plus des alertes de niveaux, l’application Whisker vous propose également des options hyper intéressantes, comme un suivi du poids de votre animal en temps réel, lors de chacun de ses passages.

Vous l’aurez compris, le Litter-Robot 4 est une petite merveille. Je pense honnêtement que 100% des gens qui ont un chat seraient ravis de l’avoir. Elle vous fait économiser chaque semaine plusieurs heures d’entretien, ce qui est génial. Le seul bémol, vous vous en doutez, se situe au niveau du prix. Tout le monde ne peut pas se permettre de débourser les 900 euros nécessaires à son achat. Si en revanche vous avez envie d’investir pour votre confort et pour la propreté de votre logement, nous ne pouvons que recommander de passer à la caisse !

Litter-Robot 4 avec Marche & barrière par Whisker, Noir – la litière Automatique Auto-nettoyante, Aide à réduire Les odeurs de la litière, ne ramassez Plus Les déchets LITIÈRE AUTO-NETTOYANTE : Plus besoin de ramasser les déchets avec Litter-Robot 4, la litière automatique pour chat. Le tamisage breveté sépare automatiquement les déchets. Videz le tiroir quand plein.

RÉDUIT ODEURS ET TRACES DE LITIÈRE : Le cycle de nettoyage automatique et le filtre à charbon ou les packs OdorTrap en option aident à réduire les odeurs par rapport aux bacs à litière standards. Barrière et marche réduisent la poussièrede litière.

SUIVI D’UTILISATION + CONTRÔLE VIA APP : Litière auto-nettoyante contrôlable via l’app Whisker. Recevez des notifications quand le tiroir à litière est plein, visualisez l’activité de votre chat en temps réel et suivez ses habitudes.

SÉCURITÉ ET UTILISATION : Convient jusqu’à 4 chats, chaque chat doit peser au moins 1,4 kg (3 lb) pour utiliser en toute sécurité le Litter-Robot en mode automatique. Ne pas placer contre un mur ou dans un coin (pas de contact avec les murs).

LEADER EN TECHNOLOGIE : Whisker est un leader en technologie pour animaux de compagnie et en accessoires technologiques. Notre équipe d’assemblage sur une plus grande attention aux détails.