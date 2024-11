Morphée, vous connaissez ? Dans la famille, on est depuis très longtemps convaincus par les produits de la société basée à Aix-en-Provence, et qui propose à tout le monde de se détendre, de reprendre le temps, de se recentrer sur soi dans des moments importants, notamment au moment du coucher.

Depuis longtemps, le modèle pour adultes trône fièrement sur la table de chevet et on écoute, souvent en famille, les pistes audio proposant histoires douces et phases de méditation, idéales pour redescendre en fin de journée avant de s’endormir. Depuis de longs mois également, c’est notre fils, aujourd’hui âgé de 4 ans, qui dispose lui aussi de son Morphée en modèle pour enfants, qui propose lui aussi histoires et séances de relaxation. Depuis longtemps maintenant, le produit l’aide à trouver le sommeil plus facilement, lui pour qui l’endormissement est un véritable moment compliqué.

Alors quand on nous a contacté pour nous présenter Elio, la nouvelle boîte de la société destinée aux petits, c’est avec le plus grand intérêt que j’ai tendu l’oreille. Et je peux vous dire que c’est Noah, mon fiston, qui se régale.

Elio est co-créé par Morphée et les éditions Hachette Enfants, afin de proposer sous un format original des histoires publiées par la célèbre maison d’édition. L’idée commune de ces deux acteurs ? La volonté de guider les enfants de 3 à 8 ans dans l’apprentissage de leurs émotions, le tout dans une approche douce et ludique, tout en les initiant également aux techniques de sophrologie.

Ainsi, Elio propose différents contenus :

18 aventures de Gaston la Licorne, tirées des livres “Les émotions de Gaston” publiés chez Hachette.

36 histoires histoires merveilleuses tirées des éditions Hachette Enfants, Deux Coqs d’Or et Gautier-Langereau

18 séances de sophrologie avec Gaston la licorne

Après un petit mois d’une utilisation quasi quotidienne, je peux vous le dire sans hésiter : Elio est une franche réussite, et toute la famille l’adore !

Esthétiquement déjà, Elio a un charme fou. Avec sa on allure de petit ourson, la “boite à histoire”, comme l’appelle mon fils, est parfaite visuellement et s’intègre à merveille dans une chambre d’enfant. Comme avec les autres produits de la gamme Morphée, ici pas d’écran à signaler, et tout se fait par le biais de molettes pour créer des combinaisons entre émotions et types d’histoires. Des petits dessins viennent expliquer cela pour que l’enfant soit indépendant, et il n’y a plus qu’à cliquer sur le nez d’Elio pour démarrer l’aventure.

Si elle dispose d’un haut-parleur intégrée, il est également possible d’y apposer un casque audio pour que l’enfant puisse l’écouter en toute discrétion. Idéal pour ceux qui partagent une chambre, par exemple ! Autre point positif : Elio s’éteint automatiquement après chaque histoire. Pratique pour ceux qui, comme mon fils, aiment écouter une ou deux histoires avant de s’endormir et qui, bien souvent, n’entendent pas réellement les derniers mots prononcés.

Du côté des histoires qui sont proposées, j’ai été parfaitement convaincu par les aventures de Gaston, ainsi que par les séances de sophrologie, qui permettent réellement aux petits d’apprendre à se connaître et se calmer. Du côté des 36 histoires supplémentaires, je suis un peu plus sceptique: je les ai trouvées d’un niveau inégal, et surtout d’une facilité d’accès disparate. Pour mon fils de 4 ans, certaines sont un peu trop compliquées pour être parfaitement comprises. Toutefois, la grande majorité fait son effet !

Au final, vous l’aurez compris, Elio a gagné sa place sur la table de chevet de Noah, et il ne s’en sépare plus désormais. Très probablement l’une des très bonnes idées cadeaux de cette fin d’année pour vos petits !

Elio by Morphée | Conteuse Histoires Enfants pour Gérer ses Émotions | 72 Histoires avec Gaston la Licorne pour Apprivoiser ses Émotions | Sophrologie & Méditation | Enfants 3 à 8 ans | en Français 🎨 APPRIVOISER SES ÉMOTIONS ● Avec Elio, votre enfant apprend à identifier et comprendre ses émotions pour les gérer plus facilement. Ses histoires, séances de sophrologie et méditations l’accompagnent dans cette démarche, lui permettant ainsi de surmonter la peur, la colère, la tristesse et le stress, tout en cultivant sa joie et sa confiance en soi.

🌈 FAVORISER SON ÉPANOUISSEMENT ● Conçu en collaboration avec Hachette Enfants, Elio propose 72 histoires et séances visant à favoriser l’épanouissement de votre enfant en améliorant la gestion de ses émotions, en renforçant sa confiance, son calme et bien d’autres aspects essentiels pour son bon développement.

☀️ AMÉLIORER SA CONFIANCE ● Cultivez la confiance, la concentration et la mémoire de votre enfant grâce à Gaston la Licorne et ses 72 histoires. Stimulant l’intelligence émotionnelle, ce programme favorise son épanouissement.

🤗 100% DÉCONNCETÉ ● Offrez à votre enfant un environnement 100% déconnecté, sans écran, grâce à la conteuse à histoires pour enfants. Pour favoriser son épanouissement en dehors des tablettes et des smartphones.

🎁 UN CADEAU ORIGINAL ● Elio est le cadeau idéal pour une naissance, un anniversaire ou pour Noël. Un cadeau original pour les filles et les garçons âgés de 3 à 8 ans.