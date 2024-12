Pour y parvenir (et donc remporter la partie), les joueurs auront trois options : soit dominer militairement la Terre du Milieu en possédant des troupes dans chacun des ses lieux emblématiques, soit avoir contracté des alliances avec six des sept peuples Tolkeniens, soit (et c’est le plus rigolo) en ayant réussi à lancer l’anneau dans la Montagne du Destin pour l’un ou en ayant fait boulotter les deux importuns Hobbits par son Nazgûl pour l’autre.

A chacun de leur tour, les deux joueurs (Sauron pour l’un et le fier représentant de la Communauté de l’Anneau pour l’autre) choisiront une carte dans la « pyramide » à leur disposition et soit la placeront dans leur jeu, soit la sacrifieront pour quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Dans quel but ? Mais pour asseoir sa domination du Mordor à la Comté pardi !

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy