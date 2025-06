Kaiten est un jeu de combat stratégique au tour par tour édité et développé par Fragilent.

Le jeu repose sur un concept original : une roulette centrale, inspirée de celles des casinos. On se retrouve ainsi autour de cette roulette, face à un adversaire. Chacun d’entre nous possède cinq pions avec un certain montant de points de vie. Le but sera, au fil des tours, d’éliminer les pions de l’adversaire tout en essayant de maintenir les nôtres en vie.

La roulette sera ainsi un élément central du gameplay puisqu’elle sera tournée au début de chaque tour pour définir l’action qui pourra être effectuée. On retrouvera ainsi quatre possibilités majeures concernant les résultats de la roulette, à savoir les attaques, les soins, les boucliers ainsi que les cartes, offrant des bonus quand elles sont utilisées. Chaque action est tirée au hasard, obligeant le joueur à s’adapter à la situation.

En plus des actions définies par la roulette, il nous est possible de réaliser des attaques qui demandent un certain nombre de tours avant de pouvoir être déclenchées. Elles sont au nombre de trois et demandent plus ou moins de tours pour être déclenchées en fonction du nombre de dégâts qu’elles infligent.

Chaque partie se compose de cinq manches, dans un format inspiré du Roguelike. Entre chaque manche, nous avons la possibilité de nous améliorer en obtenant des bonus de deux manières différentes. La première consiste à choisir entre deux gobelets, contenant chacun un dé sur lequel est inscrit un effet qui sera actif durant la manche suivante. Le dé choisi détermine notre bonus, tandis que l’autre revient automatiquement à l’adversaire. La deuxième façon d’obtenir des bonus est définie par une boutique dans laquelle nous pourrons acquérir des cartes contre un certain montant de pièces d’or, obtenables en remportant des manches. Ces cartes nous offriront également des effets passifs qui, eux, restent actifs tout au long de la partie. Une fois la partie terminée, le joueur aura la possibilité d’affronter de nouveaux adversaires aux capacités spéciales différentes. Chaque adversaire dispose, en effet, de sa propre capacité spéciale, tout comme le joueur. Cette capacité est utilisable en jeu après avoir accumulé un certain pourcentage de rage, défini par les actions qui auront été réalisées tout au long de la manche.

Le jeu nous propose donc une expérience originale. Un côté stratégique est mis en place de par la réflexion concernant le choix des ennemis à attaquer. Il faudra ainsi peser le pour et le contre en prenant en compte les points de vie restants de nos ennemis pour les éliminer mais également ceux de nos pions qui, s’il n’ont plus beaucoup de vie, nous forceront à attaquer les ennemis d’en face pour ne pas qu’ils soient éliminés.

Cependant, le principal défaut du jeu réside dans son rythme de gameplay. En effet, le déroulement des tours est très long et relativement ennuyeux. Cette lenteur est due à plusieurs éléments qui, mis bout à bout, cassent le rythme de la partie. Je pense notamment au changement de tour entre nous et l’adversaire ou encore au temps que met la roulette pour tourner. D’autant plus que les effets accordés par cette dernière ne font pas toujours avancer la manche. En effet, si l’on ne tombe pas sur une attaque, on peut se retrouver à ne rien pouvoir faire si ce n’est passer notre tour. Parfois même, la roue nous empêche d’agir et donne directement la main à l’adversaire. L’attente pendant le tour de l’adversaire est, elle aussi d’ailleurs, assez longue et ralentit encore plus le gameplay. La prise en main n’aide pas non plus de par sa complexité qui nous empêche de bien nous repérer en jeu. Il y a beaucoup d’interfaces à l’écran et ces dernières ne sont pas forcément très ergonomiques. Je pense notamment au fait de devoir cliquer à chaque fois pour tourner la roulette ou pour sélectionner les attaques que l’on veut effectuer. Ces défauts ternissent donc l’expérience de jeu qui avait pourtant du potentiel.

Concernant l’ambiance du jeu, cette dernière est plutôt agréable. Bien que classique, que ce soit en termes de visuels ou bien de sound design, le jeu réussit assez bien à nous plonger dans son univers qui mélange fantasy et réalisme. On retrouve des personnages haut en couleurs qui, certes, ne seront pas très bavards, mais qui offrent, tout de même, de la richesse dans la direction artistique.

Conclusion : Un concept freiné par son game design

Kaiten nous propose donc un concept original qui aurait toute ses chances de fonctionner, d’autant plus qu’il est le premier jeu du studio. La stratégie mise en place par l’aspect aléatoire de la roulette permet de distinguer le jeu par rapport aux autres titres qui se basent sur le tour par tour.

Malheureusement, son game design fragile, notamment au niveau du rythme du gameplay, freine le joueur dans sa progression et crée une frustration qui gâche l’expérience de jeu.

Le jeu a donc du potentiel et gagnerait à suivre certains axes d’amélioration, en particulier au niveau du rythme des parties.